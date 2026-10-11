Νέα ένταση στις ήδη τεταμένες σχέσεις Ισραήλ και Τουρκίας προκαλούν οι δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, ο οποίος εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατηγορώντας την Άγκυρα ότι παρέχει στήριξη στη Χαμάς και επιτρέπει τη δράση στελεχών της από το τουρκικό έδαφος.

Ο Ισραηλινός υπουργός υποστήριξε ότι η Τουρκία εξακολουθεί να προσφέρει κάλυψη στην παλαιστινιακή οργάνωση, ενώ κατηγόρησε προσωπικά τον Τούρκο πρόεδρο ότι «στρώνει το κόκκινο χαλί στους δολοφόνους και βιαστές της Χαμάς».

Κατηγορίες για στήριξη της Χαμάς από την Άγκυρα.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κατς ισχυρίστηκε ότι η Χαμάς συνεχίζει να οργανώνει δραστηριότητες από την Τουρκία, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, στρέφονται όχι μόνο κατά του Ισραήλ αλλά και εναντίον σημαντικών μουσουλμανικών χωρών της περιοχής.

Οι δηλώσεις έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να διατηρεί ανοιχτό μέτωπο με τη Χαμάς και να κατηγορεί χώρες της περιοχής ότι παρέχουν πολιτική ή υλική υποστήριξη στην οργάνωση.

Απειλές κατά του Χαλίλ αλ-Χάγια.

Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ αναφέρθηκε επίσης στα ηγετικά στελέχη της Χαμάς, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ έχει ήδη εξοντώσει κορυφαία στελέχη της οργάνωσης στη Λωρίδα της Γάζας.

Στο στόχαστρό του βρέθηκε ιδιαίτερα ο επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, για τον οποίο διατύπωσε ανοιχτές απειλές.

«Θα έρθει και η σειρά του αλ-Χάγια και θα σταλεί να συναντήσει τον Ισμαήλ Χανίγια και τους συντρόφους του στα βάθη της κόλασης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

ארדואן ממשיך לפרוס שטיח אדום למרצחי ואנסי החמאס, ולתמוך בפעילות הטרור שהם מקדמים מטורקיה יחד עם האחים המוסלמים נגד ישראל ונגד מדינות מוסלמיות חשובות באזור. חיסלנו את ראשי החמאס בעזה וגם תורו של אל-חייא יגיע ויישלח לפגוש את הנייה וחבריו במעמקי הגיהינום. https://t.co/r1wxDhnpzH — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 11, 2026

Νέο επεισόδιο στην κόντρα Ισραήλ – Τουρκίας.

Οι δηλώσεις Κατς αποτελούν το τελευταίο επεισόδιο στη σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ Τελ Αβίβ και Άγκυρας, η οποία έχει ενταθεί σημαντικά μετά τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει επανειλημμένα επικρίνει την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ η ισραηλινή κυβέρνηση κατηγορεί την τουρκική ηγεσία ότι διατηρεί στενές σχέσεις με τη Χαμάς και προσφέρει πολιτική νομιμοποίηση στην οργάνωση.

Οι τελευταίες δηλώσεις του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας αναμένεται να οξύνουν περαιτέρω το κλίμα μεταξύ των δύο χωρών, σε μια περίοδο κατά την οποία η αστάθεια στη Μέση Ανατολή παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.