Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού έχει τεθεί η Σαουδική Αραβία μετά τη φονική πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ, προκαλώντας τον θάνατο 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 300.

Οι σαουδαραβικές αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο του μεγαλύτερου διεθνούς αεροδρομίου της χώρας, ενώ αποφάσισαν τα σχολεία της πρωτεύουσας να λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση έως το τέλος της εβδομάδας, υπό τον φόβο νέων επιθέσεων.

THIS IS WAR. NO TIME FOR A FESTIVAL The Houthis struck one of the entertainment festivals in the Riyadh Season, and a large fire broke out at the site. #King_Khalid_Airport #Yemen https://t.co/ye9Wt03KJx — Tomthunkit™ (@TomthunkitsMind) October 11, 2026

Απειλές των Χούθι για νέα πλήγματα

Η επίθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στο βασίλειο, καθώς οι αντάρτες Χούθι προειδοποίησαν ότι οι επιχειρήσεις τους δεν έχουν ολοκληρωθεί και κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες και ταξιδιώτες να λάβουν σοβαρά υπόψη τις προειδοποιήσεις τους.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί, υποστήριξε ότι τα αεροδρόμια και ο εναέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίας αποτελούν πλέον πεδίο επιχειρήσεων των δυνάμεων του κινήματος, εντείνοντας τους φόβους για νέα χτυπήματα.

Χιλιάδες ταξιδιώτες αντιμέτωποι με ακυρώσεις πτήσεων

Το κλείσιμο του αεροδρομίου του Ριάντ προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις στις αερομεταφορές, αφήνοντας χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένους εντός και εκτός της χώρας.

Η πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στο Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οργανώνει ειδικά δρομολόγια λεωφορείων για τον επαναπατρισμό πολιτών, των οποίων οι πτήσεις ακυρώθηκαν μετά την επίθεση. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν αποδεικτικά των ακυρωμένων κρατήσεών τους προκειμένου να εξυπηρετηθούν.

Την ίδια ώρα, εργαζόμενοι από το Μπανγκλαντές παραμένουν εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο της Ντάκα, περιμένοντας οδηγίες για τη μετακίνησή τους προς τη Σαουδική Αραβία.

📹The moment the Yemeni rocket reaches #King_Khalid_Airport in Riyadh. ⚠️#AnsarAllah warning after deadly Riyadh airport strike: ‘We’ll keep attacking, don’t fly there’ ▪️Riyadh’s International Airport remained closed after a missile strike killed 12 & wounded 309; Western sources say no warning was issued before impact, while Trump is weighing US participation in Saudi strikes against the Houthis 📍Authorities report #airtraffic has since been restored #SaudiArabia | #Yemen https://t.co/DELtZDxqx7 — ⚡️🌎 Sarwar 🌐⚡️ (@ferozwala) October 11, 2026

Μία από τις πιο φονικές επιθέσεις των τελευταίων ετών

Η πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο θεωρείται από τις σοβαρότερες που έχουν πλήξει τη Σαουδική Αραβία την τελευταία δεκαετία και σηματοδοτεί νέα κλιμάκωση στην αντιπαράθεση του Ριάντ με τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι.

Παρότι οι Χούθι δεν ανέλαβαν επίσημα την ευθύνη για το χτύπημα, άφησαν σαφείς αιχμές ότι τα αεροδρόμια και ο εναέριος χώρος του βασιλείου παραμένουν πιθανοί στόχοι. Εξαίρεση, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, αποτελούν οι ιερές πόλεις της Μέκκας και της Μεδίνας.

Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται τέσσερις Σαουδάραβες, δύο πολίτες του Μπανγκλαντές και από ένας υπήκοος των ΗΠΑ, της Παλαιστίνης, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, της Συρίας και του Σουδάν. Πάνω από 300 άνθρωποι τραυματίστηκαν, αρκετοί εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Διεθνής καταδίκη και ανησυχία για κλιμάκωση

Η επίθεση προκάλεσε κύμα διεθνών αντιδράσεων, με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και κυβερνήσεις αραβικών χωρών να καταδικάζουν το χτύπημα.

Η φον ντερ Λάιεν έκανε λόγο για ενέργειες που «ωθούν την περιοχή σε μια σπείρα βίας» και υπογράμμισε ότι πλήττουν κρίσιμες υποδομές μεταφορών και ενέργειας με διεθνή σημασία.

The deadliest Houthi attack so far on Riyadh’s airport marks a dangerous escalation. Our thoughts are with the victims and their families. We stand in solidarity with Saudi Arabia and its people. These attacks by Iran’s proxies are pushing the region into a spiral of violence. They are destabilizing crucial global transport and energy nodes with shockwave sent through the world. These murderous attacks at civilians must stop at once. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 11, 2026

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και τη συμμετοχή αμερικανικών δυνάμεων σε πιθανή στρατιωτική απάντηση της Σαουδικής Αραβίας κατά των Χούθι.

Από την πλευρά του, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Γουές Στρίτινγκ χαρακτήρισε την επίθεση «επικίνδυνη κλιμάκωση» και «απολύτως καταδικαστέα», επισημαίνοντας ότι εντάσσεται σε ένα ολοένα και πιο ανησυχητικό μοτίβο επιθέσεων εναντίον πολιτικών και μη στρατιωτικών στόχων.

Φόβοι για νέα αποσταθεροποίηση στην περιοχή

Η νέα κλιμάκωση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι προσπάθειες αποκλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται σε τέλμα, ενώ η ένταση στην Ερυθρά Θάλασσα και το στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ αλ Μαντάμπ προκαλεί ανησυχία για νέες διαταραχές στις παγκόσμιες εμπορικές και ενεργειακές αλυσίδες.