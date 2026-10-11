Μία ακόμη πολύνεκρη τραγωδία στους τουρκικούς δρόμους σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην επαρχία Μανίσα της Τουρκίας, όταν τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με νταλίκα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 11 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 27 να τραυματιστούν.

Το φονικό τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή Ακχισάρ, κοντά στα διόδια του ομώνυμου κόμβου στον αυτοκινητόδρομο Γκεμπζέ – Ορχανγκάζι – Σμύρνης, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και των σωστικών συνεργείων.

Εικόνες σοκ από το σημείο της τραγωδίας

Βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας καταγράφουν το λεωφορείο αναποδογυρισμένο στο οδόστρωμα μετά τη σύγκρουση, ενώ οι ομάδες διάσωσης επιχειρούν να απεγκλωβίσουν επιβάτες από το εσωτερικό του οχήματος.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι διασώστες αναγκάστηκαν να σπάσουν τα τζάμια του λεωφορείου προκειμένου να βγάλουν τραυματίες και εγκλωβισμένους επιβάτες, σε μια επιχείρηση που εξελίχθηκε υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Manisa Akhisar’da 11 kişinin hayatını kaybettiği kaza yeri havadan görüntülendi. https://t.co/slRjytB5gx — TRT HABER (@trthaber) October 11, 2026

Μεγάλη κινητοποίηση σωστικών συνεργείων

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, καθώς και δεκάδες ασθενοφόρα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Μέχρι στιγμής, τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Η ανακοίνωση της Νομαρχίας Μανίσας

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Νομαρχία της Μανίσας επιβεβαίωσε τον τραγικό απολογισμό του δυστυχήματος.

«Στον τόπο του συμβάντος έχουν αποσταλεί ομάδες υγείας και διάσωσης, ενώ έχουν ξεκινήσει αμέσως οι εργασίες διάσωσης των πολιτών που επλήγησαν από το ατύχημα. Στο ατύχημα έχασαν τη ζωή τους 11 πολίτες μας, ενώ 27 τραυματίστηκαν. Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία. Παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της κατάστασης σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα του υπουργού Εσωτερικών

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Μουσταφά Τσιφττζή, εξέφρασε τη θλίψη του για την τραγωδία μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνοντας ότι από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της AFAD, της Αστυνομίας, της Χωροφυλακής, της Πυροσβεστικής και των υπηρεσιών υγείας.

Παράλληλα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες, υπογραμμίζοντας ότι οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης και συντονίζουν τις επιχειρήσεις στο πεδίο.