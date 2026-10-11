«Επιθυμώ να εκφράσω στον Πάπα Λέοντα την προσωπική μου εγγύτητα, όπως και ολόκληρης της ιταλικής κυβέρνησης, για την δοκιμασία που καλείται να αντιμετωπίσει τις επόμενες ημέρες» υπογράμμισε σε γραπτή της ανακοίνωση, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, αναφερόμενη στην επέμβαση αφαίρεσης όζου στην οποία θα υποβληθεί ο ποντίφικας.

«Η νηφαλιότητα και η ηρεμία με την οποία ο ποντίφικας αναφέρθηκε σήμερα στην δοκιμασία αυτη, μετά την προσευχή του Άντζελους, μας καθιστά αισιόδοξους. Είμαι βέβαιη ότι δεν θα λείψει, επίσης, η στοργή και η στήριξη του ιταλικού λαού», ολοκλήρωσε η Μελόνι.