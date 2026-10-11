Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ ανακοίνωσε σήμερα ότι οι γιατροί εντόπισαν ένα οζίδιο σε πρώιμο στάδιο στον πνεύμονά του.

«Οι γιατροί μού διέγνωσαν ένα οζίδιο στον πνεύμονα, σε αρχική φάση και σε ακριβές σημείο. Οι γιατροί θεωρούν ότι πρέπει να γίνει επέμβαση και αποφάσισα να ακολουθήσω τις συμβουλές τους, να υποβληθώ σε επέμβαση για την αφαίρεσή του», είπε σήμερα το μεσημέρι ο ίδιος, απευθυνόμενος στους πιστούς που βρίσκονταν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Ο ποντίφικας πρόσθεσε ότι «η επέμβαση έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες» και ότι θα πραγματοποιήσει την επίσκεψή του στην Λατινική Αμερική, από τις 6 έως τις 17 Νοεμβρίου, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.