Σε νέα ημέρα κινητοποιήσεων εισέρχεται το Νέο Δελχί, με τους διαδηλωτές να ζητούν την παραίτηση του επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής της Ινδίας.

Την ίδια ώρα, δικαστήριο διέταξε την αποφυλάκιση του Αμπιτζίτ Ντίπκε, ιδρυτή του Κόμματος του Λαού των Κατσαρίδων (CJP), καθώς και δύο ακόμη ηγετικών στελεχών του, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των φοιτητικών κινητοποιήσεων στη χώρα.

Ο Ντίπκε και οι άλλοι δύο συνελήφθησαν χθες, όταν το αεροπλάνο τους προσγειώθηκε στο Νέο Δελχί, καθώς το κίνημα προγραμμάτιζε συγκέντρωση χιλιάδων ανθρώπων στην Τζάνταρ Μαντάρ στο κέντρο της ινδικής πρωτεύουσας. Είχαν οδηγηθεί ενώπιον δικαστή νωρίς σήμερα το πρωί.

«Ο όρος είναι καμία παραβίαση της ειρήνης για έναν χρόνο», δήλωσε ο επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας του CJP, Ράτνα Σινγκ ανακοινώνοντας την απελευθέρωσή τους.

«Οι κατσαρίδες δεν πεθαίνουν ποτέ», τόνισε παράλληλα σε ανάρτησή του το CJP λίγο μετά την απελευθέρωση του Ντίπκε.

Ο ακτιβιστής και ινφλουένσερ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Ντρουβ Ρατί, ο οποίος βρισκόταν επίσης μεταξύ αυτών που συνελήφθησαν, αφέθηκε ελεύθερος μετά τα μεσάνυχτα με τον όρο να μην μετάσχει σε οποιεσδήποτε περαιτέρω διαμαρτυρίες, δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Η αστυνομία συνέλαβε πάνω από 2.000 ανθρώπους και απέκλεισε το κέντρο της πόλης του Νέου Δελχί για να αποτρέψει τη χθεσινή διαδήλωση, και χιλιάδες αστυνομικοί και παραστρατιωτικό προσωπικό παρέμεναν ανεπτυγμένοι στην πόλη σήμερα, αν και οι σταθμοί του μετρό ξανάνοιξαν και επανήλθε η λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Οι περισσότεροι από αυτούς που συνελήφθησαν κατά την πρώτη ημέρα των διαδηλώσεων αφέθηκαν ελεύθεροι αργά χθες, το βράδυ, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Αντιπολιτευόμενα κόμματα και επικριτές της κυβέρνησης του πρωθυπουργού, Ναρέντρα Μόντι, άσκησαν κριτική στην όπως τη χαρακτήρισαν αυθαίρετη χρήση βίας κατά των διαδηλωτών, ενώ υπηρεσία του ΟΗΕ κάλεσε τις αρχές να διασφαλίσουν τον σεβασμό και την εκπλήρωση του δικαιώματος στην ειρηνική συνάθροιση.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας ανακοίνωσε σήμερα ότι η προσέγγιση του ΟΗΕ είναι «επιλεκτική» και ότι η δήλωσή του συνιστά «αδικαιολόγητη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Ινδίας».

Εκατομμύρια ονόματα αφαιρέθηκαν από τους εκλογικούς καταλόγους

Αίτημα των διαδηλωτών είναι η παραίτηση του επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής, Γκιανές Κουμάρ, όσον αφορά την αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων, επικριτές της οποίας δηλώνουν ότι ωφελεί δυσανάλογα το κυβερνών κόμμα του Μόντι, το Μπαρατίγια Τζανάτα (BJP), το οποίο βρίσκεται στην εξουσία για πάνω από 12 χρόνια.

Διαδηλώσεις γίνονται σποραδικά στη χώρα μετά το ρεπορτάζ στα τέλη Σεπτεμβρίου της εφημερίδας Indian Express, σύμφωνα με το οποίο δύο βοηθοί του Κουμάρ εξέφρασαν εσωτερικά σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τις αναθεωρήσεις του εκλογικού καταλόγου, τις διαδικασίες εγγραφής και τα ψηφιακά συστήματα.

Η Εκλογική Επιτροπή δήλωσε ότι είναι φυσιολογικό να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις στις εσωτερικές διαβουλεύσεις, και διέψευσε ότι ευνόησε οποιοδήποτε κόμμα.

Το κόμμα του Μόντι BJP έχει κατηγορήσει αντιπολιτευόμενες ομάδες ότι προσπαθούν να υπονομεύσουν τη δημοκρατία της χώρας, θέτοντας εσφαλμένα υπό αμφισβήτηση τις νόμιμες εκλογικές διαδικασίες.

Δεδομένα της Εκλογικής Επιτροπής που επικαλείται το κόμμα δείχνουν ότι γύρω στα 130 εκατομμύρια ονόματα έχουν διαγραφεί από τους εκλογικούς καταλόγους στη διάρκεια της άσκησης επαλήθευσης, συμπεριλαμβανομένων 63 εκατομμυρίων που είχαν μετακομίσει και 30 εκατομμυρίων που δεν μπορούσαν να εντοπιστούν.

Το BJP και η Εκλογική Επιτροπή διαψεύδουν ισχυρισμούς για χειραγώγηση, αν και αντιπολιτευόμενα κόμματα δηλώνουν ότι οι μουσουλμάνοι ψηφοφόροι και αυτοί άλλων μειονοτήτων, που θεωρούν απίθανο να ψηφίσουν το κυβερνών κόμμα, επηρεάζονται δυσανάλογα από τις διαγραφές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.