Η άμεση επέμβαση του προσωπικού και των διασωστών δεν στάθηκε αρκετή για να σωθεί ο άνδρας που μπήκε στον περιφραγμένο χώρο μιας τίγρης στο πάρκο άγριας ζωής του Γιορκσάιρ.

Η θανατηφόρα επίθεση εκτυλίχθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου μπροστά σε επισκέπτες, ενώ μαρτυρίες και βίντεο αποκαλύπτουν πλέον περισσότερα για τις κινήσεις του άνδρα πριν περάσει τον φράχτη.

Αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος περιέγραψε όσα είδε στην Daily Mail, ανέφερε ότι προηγουμένως ο άνδρας χόρευε στο τμήμα του πάρκου που είναι προσβάσιμο στους επισκέπτες. Κατά την εκτίμηση του μάρτυρα, η συμπεριφορά του έμοιαζε σαν να επιχειρούσε να «προετοιμαστεί ψυχολογικά» προτού σκαρφαλώσει στην περίφραξη και βρεθεί στον χώρο του ζώου.

Ο άνδρας, για τον οποίο αναφέρεται ότι πιθανόν ήταν 20 ετών, φέρεται να είχε το κινητό στο χέρι και να φορούσε ασύρματα ακουστικά. Ενώ χόρευε, σύμφωνα με τη μαρτυρία, κοιτούσε προς το περίφραγμα της τίγρης.

Man reportedly got attacked by a tiger at Yorkshire Wildlife Park. 😭😭 https://t.co/muQGc5jR8r — Samie Benson (@sbi_empire) October 11, 2026

Ύστερα από λίγα δευτερόλεπτα, πέρασε τον φράχτη και μπήκε στον χώρο όπου βρίσκεται η Αλτάι, μια τίγρη της Σιβηρίας βάρους περίπου 190 κιλών. Άλλος μάρτυρας υποστήριξε ότι το ζώο έδειχνε αναστατωμένο και κινήθηκε σχεδόν αμέσως εναντίον του, αρπάζοντάς τον από τον λαιμό.

Τα βίντεο και οι προσπάθειες των επισκεπτών

Οι καταγραφές που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τις στιγμές της επίθεσης. Σε πλάνα διακρίνεται ο άνδρας καθισμένος στο γρασίδι και η τίγρης να κινείται γύρω του, πριν του επιτεθεί.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης ακούγεται να φωνάζει «όχι, όχι». Σε άλλο σημείο του υλικού, πριν δεχθεί την επίθεση, φαίνεται γονατισμένος με τα χέρια ανοιχτά. Καταγράφεται επίσης να στρέφει το δάχτυλό του προς το ζώο και να του φωνάζει να σταματήσει.

Οι άνθρωποι που βρίσκονταν έξω από την περίφραξη αντέδρασαν με φωνές. Προσπάθησαν με αυτόν τον τρόπο να τραβήξουν την προσοχή της τίγρης, με την ελπίδα ότι θα εγκατέλειπε την επίθεση και θα απομακρυνόταν από τον άνδρα.

Σε ένα από τα βίντεο ακούγεται και η φωνή μιας γυναίκας, η οποία αναφέρει: «Προσπάθησα να τον σταματήσω».

New footage has surfaced from the fatal tiger attack at Yorkshire Wildlife Park (UK). Tragically,the poor man has succumbed to his injuries. 🐅🇬🇧 https://t.co/gVp7e72zwX — Nayika .. (@nayika_nayika) October 11, 2026

Η επέμβαση του προσωπικού και των διασωστών

Μόλις ενημερώθηκαν για το περιστατικό, οι εργαζόμενοι του πάρκου, που βρίσκεται κοντά στο Ντόνκαστερ, έσπευσαν να ενεργοποιήσουν τη διαδικασία αντιμετώπισης της έκτακτης κατάστασης.

Στο σημείο έφτασαν υπάλληλοι με ακουστικά όπλα αερίου. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός παράγει ισχυρούς κρότους και χρησιμοποιείται προκειμένου να απομακρύνονται τα ζώα.

Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν διασώστες, οι οποίοι έφτασαν με εξοπλισμό για χορήγηση αίματος. Ωστόσο, ήταν ήδη πολύ αργά για να σωθεί ο άνδρας.

Οι τοπικές αρχές γνωστοποίησαν αργότερα ότι υπέκυψε στα τραύματά του και ότι ο θάνατός του διαπιστώθηκε στον χώρο του συμβάντος. Η τίγρης δεν τραυματίστηκε και εξακολουθεί να βρίσκεται στο περίφραγμά της.

Η ανακοίνωση του πάρκου

Το βράδυ του Σαββάτου, εκπρόσωπος του πάρκου επιβεβαίωσε ότι είχε σημειωθεί σοβαρό περιστατικό στον χώρο όπου φιλοξενείται το ζώο.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι σήμερα σημειώθηκε ένα σοβαρό περιστατικό στο περίφραγμα της τίγρης», είπε.

Στην ανακοίνωση περιγράφεται η ενεργοποίηση των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης και η συνεργασία με τις αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών. Παράλληλα, γνωστοποιήθηκε η αναστολή λειτουργίας του πάρκου και για την επόμενη ημέρα.

«Ενεργοποιήθηκαν αμέσως τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και έφτασαν στο σημείο οι αρμόδιες αρχές. Συνεργαζόμαστε στενά με τις αρχές για να διαπιστώσουμε ακριβώς τι συνέβη. Η ασφάλεια και η ευημερία των επισκεπτών, του προσωπικού και των ζώων μας παραμένουν η ύψιστη προτεραιότητά μας. Το πάρκο είναι πλέον κλειστό και θα παραμείνει κλειστό και αύριο», κατέληξε στην ανακοίνωσή του.

Η θανατηφόρα επίθεση σημειώθηκε τέσσερις μήνες μετά από ένα άλλο περιστατικό στο Κέιμπριτζσαϊρ, όπου ένας άνδρας είχε ρίξει ένα τρίχρονο αγόρι σε λάκκο με κροκόδειλους.