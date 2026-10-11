Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνει έτοιμος να σταματήσει τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια, υπό την προϋπόθεση ότι η Μόσχα θα διακόψει τις επιθέσεις της κατά ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογραμμίζει ότι «κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαιότητα και να συνοδεύεται από ουσιαστικές εγγυήσεις».

Ο Ζελένσκι, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ανέφερε ότι θα συνεχίσει σήμερα τις συζητήσεις με τους Ευρωπαίους ηγέτες, ενώ γίνονται ημερήσιες συζητήσεις για επιπρόσθετα πακέτα αντιαεροπορικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένων και πυρομαχικών για μαχητικά αεροσκάφη.

Οι δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου, έρχονται μια ημέρα μετά τις αιχμηρές δηλώσεις που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τη στάση του στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία: «Λοιπόν, νομίζω ότι η Ρωσία θα ήθελε να κλειστεί συμφωνία, όμως, για τον έναν ή τον άλλον λόγο, δεν θέλει ο Ζελένσκι».

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι «η Ουκρανία χρειάζεται νέο ηγέτη», ενώ τόνισε πως το Κίεβο «πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου».

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο αριθμός των θυμάτων στην πόλη Ζαπορίζια στα νότια της Ουκρανίας αυξήθηκε στους 23 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων και τεσσάρων παιδιών, μετά από σφοδρή ρωσική αεροπορική επιδρομή το Σάββατο.

Η Μόσχα ανακοίνωσε την κατάληψη τεσσάρων οικισμών στην Ουκρανία

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις κατέλαβαν τους οικισμούς Κούπινε και Ριζνικόβε στην περιοχή του Χαρκόβου, όπως επίσης και τους οικισμούς Νοβοτρόιτσκε και Νταβιντόφσκι στην Ουκρανία, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Το Reuters μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις αναφορές από τα πεδία των μαχών, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.