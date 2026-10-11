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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πολωνία, καθώς η αστυνομία έλαβε πληροφορίες για πιθανή απόπειρα δολοφονίας του πρωθυπουργού, Ντόναλντ Τουσκ, και του υπουργού Άμυνας, Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς, σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου του υπουργείου Εσωτερικών.

Ο εκπρόσωπος γνωστοποίησε την πληροφορία με ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.