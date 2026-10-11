Συναγερμός έχει σημάνει στην Πολωνία, καθώς η αστυνομία έλαβε πληροφορίες για πιθανή απόπειρα δολοφονίας του πρωθυπουργού, Ντόναλντ Τουσκ, και του υπουργού Άμυνας, Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς, σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου του υπουργείου Εσωτερικών.

Ο εκπρόσωπος γνωστοποίησε την πληροφορία με ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

W związku z informacją, która wpłynęła do @PolskaPolicja i dotyczy możliwego zamachu na premiera @donaldtusk oraz wicepremiera, ministra obrony narodowej @KosiniakKamysz, minister koordynator służb specjalnych @TomaszSiemoniak oraz minister spraw wewnętrznych i administracji @MKierwinski polecili podjęcie działań w tej sprawie‼️ ▶️ Dzisiaj o godz. 11.00 w CAT @ABW_GOV_PL odbędzie się spotkanie funkcjonariuszy #ABW oraz przedstawicieli służb podległych MSWiA: @PolskaPolicja i @SOP_GOV_PL.