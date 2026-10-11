Νέα προειδοποίηση προς τις αεροπορικές εταιρείες, τους εργαζόμενους σε αεροδρόμια και τους ταξιδιώτες απηύθυναν οι Χούθι της Υεμένης, καλώντας τους να μην χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας και να λάβουν σοβαρά υπόψη τις προειδοποιήσεις τους.

Η ανακοίνωση έρχεται μία ημέρα μετά τη φονική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, «King Khalid», η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 309, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας του βασιλείου.

Οι Χούθι υποστήριξαν ότι «η Σαουδική Αραβία φέρει ευθύνη για αποτυχημένες αναχαιτίσεις», επιμένοντας ότι η προειδοποίησή τους πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Το πλήγμα στο αεροδρόμιο του Ριάντ χαρακτηρίζεται ως το φονικότερο στην περιοχή την τελευταία δεκαετία, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών και τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης.

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ προχωρούν σε αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό τους στη Σαουδική Αραβία, επεκτείνοντας τους περιορισμούς πρόσβασης Αμερικανών αξιωματούχων σε αεροδρόμια της χώρας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας, οι Αμερικανοί δημόσιοι λειτουργοί θα πρέπει πλέον να λαμβάνουν προηγούμενη έγκριση για την πρόσβαση στα αεροδρόμια της Τζέντα και της Νταμάμ, μέτρο που ήδη ισχύει για τον αερολιμένα του Ριάντ.

Τρομακτικό βίντεο από τη χθεσινή επίθεση

URGENT 💢 Watch a missile live above the heads of innocent citizens at King Khaled International Airport in Riyadh, where several people were killed and injured 💢👇 https://t.co/vnDShqSuCy — USA Report 🇺🇸 (@UsaReport07) October 11, 2026

Συνεχίζεται η αναστολή της λειτουργίας του «King Khalid»

Συνεχίζεται η αναστολή των δραστηριοτήτων του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ, όπως δήλωσε στο AFP πηγή του αεροπορικού τομέα στη σαουδαραβική πρωτεύουσα.

«Το αεροδρόμιο του Ριάντ ανέστειλε εκ νέου τις δραστηριότητές του σήμερα. Μας ενημέρωσαν γι’αυτό το ξημέρωμα», δήλωσε η πηγή αυτή στο AFP.

Δεύτερη πηγή που εργάζεται στον αεροπορικό τομέα, η οποία βοηθάει στην επίβλεψη των πτήσεων στο Ριάντ, επιβεβαίωσε τη διακοπή της λειτουργίας του αεροδρομίου «μέχρι νεωτέρας».

«Οι πληροφορίες που διαθέτουμε δείχνουν ότι οι λειτουργίες έχουν ανασταλεί μέχρι νεωτέρας και ότι ορισμένα συστήματα έχουν υποστεί ζημιές -το ραντάρ και οι εξοπλισμοί επικοινωνίας», δήλωσε η πηγή αυτή στο AFP, προσθέτοντας ότι γίνεται εκτίμηση της κατάστασης των διαδρόμων προσγείωσης-απογείωσης του αεροδρομίου.

Ο ιστότοπος που ειδικεύεται στην παρακολούθηση πτήσεων Flightradar24 ανακοίνωσε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ότι «το κλείσιμο του αεροδρομίου του Ριάντ παρατάθηκε ακόμη για 24 ώρες, ως τις 21:00 UTC (σ.σ. συντονισμένη παγκόσμια ώρα) σήμερα».

The closure of Riyadh Airport has been extended by another 24 hours, until 21:00 UTC today. https://t.co/h43RzUJzQT — Flightradar24 (@flightradar24) October 11, 2026

Τραμπ: Θα λάβουμε μια απόφαση, κινούμαστε πολύ γρήγορα

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «ενδέχεται» να συμμετάσχουν στα πλήγματα της Σαουδικής Αραβίας κατά των Χούθι.

«Ενδέχεται. Θα το εξετάσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, λίγο πριν αναχωρήσει για προεκλογική συγκέντρωση στο Τενεσί. «Ενημερωθήκαμε για την πρόσφατη επίθεση. Επομένως, θα λάβουμε μια απόφαση. Κινούμαστε πολύ γρήγορα».

Οι δηλώσεις του έγιναν λίγο μετά την επίθεση του Σαββάτου, κατά την οποία πύραυλος έπληξε το συγκρότημα που στεγάζει τους τερματικούς σταθμούς 3 και 4 του Διεθνούς Αεροδρομίου King Khalid (KKIA), του δεύτερου πιο πολυσύχναστου αεροδρομίου της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με τη Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (GACA), τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν. Οι Χούθι, οι οποίοι είχαν αναλάβει την ευθύνη για προηγούμενες επιθέσεις στο αεροδρόμιο νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, δεν ανέλαβαν αμέσως την ευθύνη για το τελευταίο πλήγμα.

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη επίθεση σε μια σειρά πληγμάτων που σημειώθηκαν την τελευταία εβδομάδα, λίγες μόλις ημέρες μετά την ανακοίνωση, στις 4 Οκτωβρίου, από την υποστηριζόμενη από τη Σαουδική Αραβία κυβέρνηση της Υεμένης, μιας μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης κατά των Χούθι.

Δύο επιθέσεις σημειώθηκαν την Τρίτη και την Τετάρτη, αν και οι διαθέσιμες πληροφορίες για καθεμία από αυτές παραμένουν περιορισμένες. Από πλήγμα στο νοτιότερο Διεθνές Αεροδρόμιο Άμπχα σκοτώθηκαν δύο γυναίκες, μία από την Αλγερία και μία από το Μαρόκο. Σε επίθεση στο αεροδρόμιο King Khalid έχασε τη ζωή του ένας Σουδανός, σύμφωνα με τις αρχές πολιτικής αεροπορίας της χώρας, οι οποίες ανακοίνωσαν τα περιστατικά την Τετάρτη.

Τα θύματα των επιθέσεων της τελευταίας εβδομάδας ήταν κυρίως Σαουδάραβες, αλλά περιλαμβάνονταν επίσης πολίτες από την Αλγερία, το Μπανγκλαντές, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, το Μαρόκο, το Πακιστάν, τις Φιλιππίνες, το Σουδάν και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο υποστράτηγος Τούρκι αλ Μάλκι, εκπρόσωπος του συνασπισμού υπό τη Σαουδική Αραβία που πολεμά τους Χούθι στην Υεμένη, δήλωσε την Παρασκευή ότι «οι επιθέσεις δεν θα μείνουν ατιμώρητες».

Οι επιθέσεις σε αεροδρόμια αποτελούν χαρακτηριστική τακτική των Χούθι. Αντίστοιχη επίθεση στο αεροδρόμιο της Άμπχα το 2019 είχε καταδικαστεί από την οργάνωση Human Rights Watch ως πιθανό έγκλημα πολέμου.