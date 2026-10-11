Σε αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό τους στη Σαουδική Αραβία προχωρούν οι ΗΠΑ, μετά τη φονική επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 309, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας του βασιλείου.

Το πλήγμα χαρακτηρίζεται ως το φονικότερο στην περιοχή την τελευταία δεκαετία, ενώ η Ουάσιγκτον επεκτείνει τους περιορισμούς πρόσβασης Αμερικανών αξιωματούχων σε αεροδρόμια της χώρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας, οι Αμερικανοί δημόσιοι λειτουργοί θα χρειάζεται πλέον να λαμβάνουν προηγούμενη έγκριση για την πρόσβαση στα αεροδρόμια της Τζέντα και της Νταμάμ, όπως ήδη ισχύει για το αεροδρόμιο του Ριάντ.

«Οφείλουν να λαμβάνουν ειδική άδεια για να χρησιμοποιούν το διεθνές αεροδρόμιο King Khalid στο Ριάντ, όπως και τα αεροδρόμια της Τζέντα και της Νταμάμ», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την πολύνεκρη επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ.

Κλειστά τα σχολεία στο Ριάντ

Τα σχολεία του Ριάντ θα κάνουν από σήμερα εξ αποστάσεως τα μαθήματα, μετά τη χθεσινή επίθεση στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας, που αποδόθηκε στους προσκείμενους στο Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης, σύμφωνα με μήνυμα που εστάλη στους γονείς, στο οποίο είχε πρόσβαση το AFP.

«Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Παιδείας, όλα τα σχολεία του Ριάντ θα περάσουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση για όλη την εβδομάδα», αναφέρεται στο μήνυμα αυτό.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά σε λιγότερο από έναν μήνα που λαμβάνεται μέτρο αυτού του είδους στην πρωτεύουσα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.