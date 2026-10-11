Η επίθεση των Χούθι στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, με τουλάχιστον 12 νεκρούς και 309 τραυματίες, προκαλεί έντονες αντιδράσεις και αυξάνει την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, καταδίκασε απερίφραστα το πλήγμα κατά της Σαουδικής Αραβίας, κάνοντας λόγο για «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

«Καταδικάζω απερίφραστα την ειδεχθή επίθεση που πραγματοποίησαν οι Χούθι στο Διεθνές Αεροδρόμιο “King Khalid” στο Ριάντ. Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων και προσευχόμαστε στον Θεό για την ταχεία και πλήρη ανάρρωση των τραυματιών.

Οι επιθέσεις που στοχεύουν αμάχους και ζωτικές υποδομές είναι απολύτως απαράδεκτες και αποτελούν σοβαρή απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Αυτές οι βίαιες πράξεις, οι οποίες συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, πρέπει να σταματήσουν αμέσως.

Το Πακιστάν στέκεται σταθερά και με ακλόνητη αλληλεγγύη στο πλευρό του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, της ηγεσίας του και του αδελφικού λαού του. Υπό το πρίσμα της Κοινής Συμφωνίας Άμυνας της Μέκκας Αλ-Μουκαράμα και των βαθιών αδελφικών δεσμών που ενώνουν τις δύο χώρες μας, επιβεβαιώνουμε την ακλόνητη δέσμευσή μας στην κυριαρχία του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, στην εδαφική ακεραιότητά του και στην ασφάλειά του», τόνισε ο ίδιος μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.