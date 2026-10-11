Η πολύνεκρη επίθεση εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ από το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά -γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι- που πρόσκειται στο Ιράν, δεν μπορεί να γίνει «αποδεκτή», δήλωσε σε δημοσιογράφους χθες Σάββατο (σ.σ. τις πρώτες πρωινές ώρες Ελλάδας) ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτό που έγινε στη Σαουδική Αραβία δεν είναι αποδεκτό», τόνισε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας πως έχει σκοπό να συζητήσει τηλεφωνικά πολύ σύντομα με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, τον de facto ηγέτη του βασιλείου.