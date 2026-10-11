Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε το Σάββατο ότι δεν έχει ακόμη καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα για την αιτία θανάτου εργαζόμενης σε ρωσικό ερευνητικό ινστιτούτο που ασχολείται με την πανώλη. Όπως διευκρίνισε, εξακολουθεί να αναμένει επιβεβαιωμένη διάγνωση, καθώς παραμένουν σημαντικά ερωτήματα γύρω από την υπόθεση.

Ο θάνατος της εργαζόμενης στο εργαστήριο αυτό στη Σιβηρία αποδόθηκε από τη Ρωσία σε «πνευμονία», αλλά ο ΠΟΥ ζήτησε από τη Μόσχα «περισσότερη διαφάνεια».

Σε συνέχεια αιτημάτων επαλήθευσης, οι ρωσικές υγειονομικές αρχές «ενημέρωσαν τον ΠΟΥ ότι κανένα κρούσμα πανώλης δεν έχει καταγραφεί πρόσφατα στη διοικητική περιοχή του Ιρκούτσκ, ότι είχαν εφαρμοστεί μέτρα πρόληψης και ελέγχου (…) και ότι οι εργαστηριακές εξετάσεις που έγιναν στους ανθρώπους που είχαν έρθει σε επαφή δεν αποκάλυψαν κανέναν παθογόνο παράγοντα υψηλού κινδύνου», ανακοίνωσε χθες ο ΠΟΥ.

Οι ρωσικές αρχές δήλωσαν επίσης ότι «κανένα περιστατικό βιοασφάλειας δεν σημειώθηκε στο εργαστήριο, σε αντίθεση με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν από μέσα ενημέρωσης, και ότι δεν αναφέρθηκε καμία άλλη περίπτωση σοβαρής πνευμονίας που να συνδέεται με την περίπτωση αυτή».

Σύμφωνα πάντα με τη Μόσχα, όλοι οι άνθρωποι που είχαν έρθει σε επαφή είχαν ιατρική παρακολούθηση και παρέμειναν όλοι ασυμπτωματικοί καθ’όλη τη διάρκεια της περιόδου.

Βάσει των πληροφοριών που έδωσε η Ρωσία, ο ΠΟΥ δηλώνει ότι δεν έχει «υπόψη του κανένα στοιχείο που να δηλώνει μια μετάδοση σε εξέλιξη που να συνδέεται με αυτό το γεγονός».

Ωστόσο, διευκρίνισε ο οργανισμός, «παραμένει σημαντική αβεβαιότητα όσον αφορά την απουσία επιβεβαιωμένης διάγνωσης για την εργαζόμενη του εργαστηρίου που πέθανε».

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι η νεαρή γυναίκα πέθανε από «πνευμονία» την οποία παρουσίασε «ύστερα από μόλυνσή της στην κοινότητα», δηλαδή εκτός του εργαστηρίου όπου εργαζόταν και ότι αυτή «είχε εμβολιαστεί και διέθετε ανοσία κατά των επικίνδυνων λοιμώξεων πάνω στις οποίες εργαζόταν».

Ο ΠΟΥ πρόσθεσε χθες, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι θα συνεχίσει «να παρακολουθεί την κατάσταση και να αξιολογεί ενδεχόμενες συνέπειες για τη δημόσια υγεία καθώς θα διατίθενται νέες πληροφορίες».