Νέες αιχμές κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τη στάση του στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία διατύπωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τον Ουκρανό ομόλογό του ότι δεν είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί συμβιβασμούς, καθώς η σύγκρουση συνεχίζεται από το 2022.

«Λοιπόν, νομίζω ότι η Ρωσία θα ήθελε να κλειστεί συμφωνία όμως, για τον έναν ή τον άλλον λόγο, δεν θέλει ο Ζελένσκι», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος το Σάββατο 10 Οκτωβρίου.

Ερωτηθείς τι του είπε ο Πούτιν κατά την πιο πρόσφατη τηλεφωνική συνδιάλεξή τους την Παρασκευή, ο Τραμπ απάντησε επαναλαμβάνοντας πως «θα ήθελε να κλειστεί συμφωνία», επιμένοντας πως εκδήλωσε «ισχυρή» επιθυμία για αυτό.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι «η Ουκρανία χρειάζεται νέο ηγέτη», ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και η αμφιλεγόμενη συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας για τις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να επικαλείται την ανάγκη αντιμετώπισης της παγκόσμιας έλλειψης καυσίμων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.