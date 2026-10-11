Η επίθεση των Χούθι στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, με τουλάχιστον 12 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες, προκαλεί έντονες αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, καταδίκασε τα πλήγματα κατά της Σαουδικής Αραβίας, επισημαίνοντας ότι μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνεται και Αμερικανός πολίτης.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν απερίφραστα τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας από τους τρομοκράτες Χούθι, συμπεριλαμβανομένης της σημερινής επίθεσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο “King Khalid” στο Ριάντ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πολλούς αθώους, μεταξύ των οποίων και έναν Αμερικανό πολίτη.

Αυτές οι καταδικαστέες επιθέσεις καταδεικνύουν μια κατάφωρη αδιαφορία για τη ζωή των αμάχων. Πρέπει να σταματήσουν αμέσως.

Στεκόμαστε στο πλευρό του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και του λαού του και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στα θύματα και τις οικογένειές τους», ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.