Η επίθεση των Χούθι στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, με τουλάχιστον 12 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες, προκαλεί έντονες αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο.
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, καταδίκασε τα πλήγματα κατά της Σαουδικής Αραβίας, επισημαίνοντας ότι μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνεται και Αμερικανός πολίτης.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν απερίφραστα τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας από τους τρομοκράτες Χούθι, συμπεριλαμβανομένης της σημερινής επίθεσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο “King Khalid” στο Ριάντ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πολλούς αθώους, μεταξύ των οποίων και έναν Αμερικανό πολίτη.
Αυτές οι καταδικαστέες επιθέσεις καταδεικνύουν μια κατάφωρη αδιαφορία για τη ζωή των αμάχων. Πρέπει να σταματήσουν αμέσως.
Στεκόμαστε στο πλευρό του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και του λαού του και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στα θύματα και τις οικογένειές τους», ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.
The United States strongly condemns the recent attacks on the Kingdom of Saudi Arabia by the terrorist Houthis, including today’s strike on King Khalid International Airport in Riyadh that took numerous innocent lives, including an American citizen. These reprehensible attacks demonstrate a blatant disregard for innocent civilian life. They must stop now. We stand with the Kingdom of Saudi Arabia and its people and extend our condolences to the victims and their families.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 10, 2026