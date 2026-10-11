Η κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθι, με τελευταίο στόχο το διεθνές αεροδρόμιο «King Khalid» του Ριάντ, πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας, επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο άμεσης στρατιωτικής εμπλοκής των ΗΠΑ στη σύγκρουση της Υεμένης.

Η χθεσινή επίθεση αποτελεί τη φονικότερη που έχει σημειωθεί στην περιοχή τα τελευταία δέκα χρόνια, έχοντας ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 309, σύμφωνα με τελευταία ανακοίνωση της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας του βασιλείου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «ενδέχεται» να συμμετάσχουν στα πλήγματα της Σαουδικής Αραβίας κατά των Χούθι.

«Ενδέχεται. Θα το εξετάσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, λίγο πριν αναχωρήσει για προεκλογική συγκέντρωση στο Τενεσί. «Ενημερωθήκαμε για την πρόσφατη επίθεση. Επομένως, θα λάβουμε μια απόφαση. Κινούμαστε πολύ γρήγορα».

Οι δηλώσεις του έγιναν λίγο μετά την επίθεση του Σαββάτου, κατά την οποία πύραυλος έπληξε το συγκρότημα που στεγάζει τους τερματικούς σταθμούς 3 και 4 του Διεθνούς Αεροδρομίου King Khalid (KKIA), του δεύτερου πιο πολυσύχναστου αεροδρομίου της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με τη Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (GACA), τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν. Οι Χούθι, οι οποίοι είχαν αναλάβει την ευθύνη για προηγούμενες επιθέσεις στο αεροδρόμιο νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, δεν ανέλαβαν αμέσως την ευθύνη για το τελευταίο πλήγμα.

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη επίθεση σε μια σειρά πληγμάτων που σημειώθηκαν την τελευταία εβδομάδα, λίγες μόλις ημέρες μετά την ανακοίνωση, στις 4 Οκτωβρίου, από την υποστηριζόμενη από τη Σαουδική Αραβία κυβέρνηση της Υεμένης, μιας μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης κατά των Χούθι.

Δύο επιθέσεις σημειώθηκαν την Τρίτη και την Τετάρτη, αν και οι διαθέσιμες πληροφορίες για καθεμία από αυτές παραμένουν περιορισμένες. Από πλήγμα στο νοτιότερο Διεθνές Αεροδρόμιο Άμπχα σκοτώθηκαν δύο γυναίκες, μία από την Αλγερία και μία από το Μαρόκο. Σε επίθεση στο αεροδρόμιο King Khalid έχασε τη ζωή του ένας Σουδανός, σύμφωνα με τις αρχές πολιτικής αεροπορίας της χώρας, οι οποίες ανακοίνωσαν τα περιστατικά την Τετάρτη.

Τα θύματα των επιθέσεων της τελευταίας εβδομάδας ήταν κυρίως Σαουδάραβες, αλλά περιλαμβάνονταν επίσης πολίτες από την Αλγερία, το Μπανγκλαντές, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, το Μαρόκο, το Πακιστάν, τις Φιλιππίνες, το Σουδάν και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο υποστράτηγος Τούρκι αλ Μάλκι, εκπρόσωπος του συνασπισμού υπό τη Σαουδική Αραβία που πολεμά τους Χούθι στην Υεμένη, δήλωσε την Παρασκευή ότι «οι επιθέσεις δεν θα μείνουν ατιμώρητες».

Οι επιθέσεις σε αεροδρόμια αποτελούν χαρακτηριστική τακτική των Χούθι. Αντίστοιχη επίθεση στο αεροδρόμιο της Άμπχα το 2019 είχε καταδικαστεί από την οργάνωση Human Rights Watch ως πιθανό έγκλημα πολέμου.

Την Πέμπτη, ο ταξίαρχος Γιαχία Σαρί, στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, επανέλαβε την προειδοποίηση που είχε απευθύνει νωρίτερα προς τις διεθνείς αεροπορικές εταιρείες και τους επιβάτες να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο πάνω από τη Σαουδική Αραβία, ο οποίος είχε χαρακτηριστεί τη Δευτέρα «ζώνη στρατιωτικών επιχειρήσεων». Παράλληλα, προειδοποίησε τους εργαζομένους να αποφεύγουν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, προκειμένου να μην θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, καθώς και αυτές θεωρούνται βασικοί στόχοι.

What strikes me most about this mass-casualty event at Riyadh airport is how completely indifferent the Saudi government is to the safety of its own citizens. For the past few weeks, the Saudi regime has stopped sounding alarms during Houthi attacks, this means that the people present at the airport were completely unaware of the ballistic missile flying towards them. At the moment, according to unconfirmed reports, it is believed that at least 50 people were in Terminal 3 at the time of impact. — MoloMonitor 🇮🇹 (@MoloWarMonitor) October 10, 2026

Η Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι το Σάββατο ανεστάλη η λειτουργία του κύριου αεροδρομίου του Ριάντ και ότι οι αρχές αξιολογούσαν τις ζημιές. Σύμφωνα με την πλατφόρμα FlightAware, έως τις 23:00 τοπική ώρα είχαν καταγραφεί 400 ακυρώσεις πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο King Khalid.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ εξέδωσε επίσης προειδοποίηση ασφαλείας το Σάββατο, καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν το αεροδρόμιο King Khalid και τις γύρω περιοχές.

«Οι Αμερικανοί πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ενδέχεται να υπάρξουν ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο του εναέριου χώρου και διαταραχές στις μετακινήσεις. Συνιστούμε να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους απευθείας με την αεροπορική εταιρεία και το αεροδρόμιο», ανέφερε η πρεσβεία στον ιστότοπό της.

Footage from Terminal 3 at King Khalid International Airport in Riyadh following an Ansar Allah missile strike. It remains unclear whether the missile was ballistic or cruise, with conflicting reports on the type of weapon used. https://t.co/OaahGp6xfO — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) October 10, 2026

Γιατί κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθι;

Οι τελευταίες επιθέσεις σε αεροδρόμια σημειώθηκαν έπειτα από μήνες αυξανόμενων απειλών κατά των αεροπορικών μεταφορών και της ναυσιπλοΐας.

Τον Ιούλιο, οι Χούθι κατηγόρησαν τη Σαουδική Αραβία ότι βομβάρδισε το Διεθνές Αεροδρόμιο της Σαναά. Η υποστηριζόμενη από το Ριάντ κυβέρνηση της Υεμένης ανέλαβε την ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι στόχος της ήταν να εμποδίσει την προσγείωση ιρανικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο.

Σε απάντηση, οι Χούθι δήλωσαν ότι θα επιβάλουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία.

Τον περασμένο μήνα, οι Χούθι κατέλαβαν τόσο τη λιμενική πόλη Μόχα όσο και το νησί Περίμ, επιδιώκοντας να αποκτήσουν τον έλεγχο των στενών Μπαμπ ελ-Μαντέμπ. Καθώς η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ έχει ήδη διαταραχθεί εξαιτίας του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν, μια απειλή για τη διέλευση πλοίων από τα στενά Μπαμπ ελ-Μαντέμπ θα μπορούσε να επιδεινώσει την παγκόσμια πετρελαϊκή κρίση.

Τις εβδομάδες που ακολούθησαν, δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία ισχυρίστηκαν ότι ανακατέλαβαν και τις δύο περιοχές. Ωστόσο, ο ισχυρισμός αυτός δεν έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα και ο έλεγχος των περιοχών παραμένει αμφισβητούμενος.

Τον Σεπτέμβριο, ο διάδοχος του σαουδαραβικού θρόνου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, επικοινώνησε με τον Τραμπ, ζητώντας του να αναλάβει δράση κατά των Χούθι. Το αίτημα διατυπώθηκε καθώς η ένοπλη οργάνωση ενίσχυε τη θέση της σε κρίσιμα στρατηγικά περάσματα της Ερυθράς Θάλασσας.

Παρά τη συμμαχία των δύο χωρών, η Ουάσινγκτον είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι δεν σχεδίαζε να εμπλακεί στη σύγκρουση.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτεθούν στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Η δέσμευση αυτή, ωστόσο, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο αμερικανικών πληγμάτων κατά των Χούθι έπειτα από τα τελευταία περιστατικά, σύμφωνα με το Time Magazine.