Την έντονη ανησυχία του για την επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Διεθνές Αεροδρόμιο King Khalid, στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, εξέφρασε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, καταδικάζοντας απερίφραστα το περιστατικό.

Όπως δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X: «Είμαι βαθιά συγκλονισμένος και καταδικάζω απερίφραστα τη θανατηφόρα επίθεση που πραγματοποίησαν οι Χούτι το Σάββατο στο Διεθνές Αεροδρόμιο «King Khalid» στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων αμάχων.

Οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Αυτές οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως».