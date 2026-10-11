Την έντονη ανησυχία του για την επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Διεθνές Αεροδρόμιο King Khalid, στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, εξέφρασε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, καταδικάζοντας απερίφραστα το περιστατικό.
Όπως δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X: «Είμαι βαθιά συγκλονισμένος και καταδικάζω απερίφραστα τη θανατηφόρα επίθεση που πραγματοποίησαν οι Χούτι το Σάββατο στο Διεθνές Αεροδρόμιο «King Khalid» στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων αμάχων.
Οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Αυτές οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως».
I am deeply shocked by & strongly condemn Saturday’s lethal attack by the Houthis on King Khalid International Airport in Riyadh, Saudi Arabia, which reportedly killed 12 people & injured hundreds of civilians. Attacks on civilians & civilian infrastructure are a violation of international law. These attacks must cease immediately.— António Guterres (@antonioguterres) October 11, 2026