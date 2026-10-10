Η Σούζαν Ντελ, Αμερικανίδα φιλάνθρωπος και σύζυγος του Μάικλ Ντελ, ιδρυτή της Dell Technologies, συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ, με τη συνάντηση να γίνεται viral όχι λόγω του περιεχομένου της, αλλά επειδή επανέφερε στο προσκήνιο το «Mar-a-Lago face», τη νέα τάση στις αισθητικές επεμβάσεις.

Η συγκεκριμένη τάση δεν αποτελεί μία συγκεκριμένη χειρουργική τεχνική, αλλά πρόκειται για έναν άτυπο όρο που περιγράφει ένα σύνολο αισθητικών παρεμβάσεων, οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν μια ιδιαίτερα λεία, σμιλεμένη και έντονα τονισμένη εμφάνιση.

Η ονομασία προέρχεται από το Mar-a-Lago, το πολυτελές θέρετρο του Ντόναλντ Τραμπ στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, το οποίο αποτελεί σημείο συνάντησης επιχειρηματιών, πολιτικών και άλλων προσώπων του κοινωνικού του περιβάλλοντος.

Ο συγκεκριμένος όρος χρησιμοποιείται συχνά ειρωνικά, καθώς περιγράφει μια αισθητική που δίνει έμφαση στις εμφανείς αλλαγές των χαρακτηριστικών του προσώπου και όχι απαραίτητα σε ένα διακριτικό ή φυσικό αποτέλεσμα.

Τα βασικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με αυτή την τάση είναι τα ιδιαίτερα γεμάτα χείλη, τα έντονα ζυγωματικά, το λείο μέτωπο, τα ανυψωμένα φρύδια και η αυστηρά καθορισμένη γραμμή της γνάθου.

Για την επίτευξη μιας τέτοιας εμφάνισης μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές αισθητικές τεχνικές, είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά.

Μία από τις συνηθέστερες είναι η χρήση fillers, κυρίως υαλουρονικού οξέος, τα οποία προσθέτουν όγκο στα χείλη και τα ζυγωματικά ή χρησιμοποιούνται για να τονίσουν το περίγραμμα του προσώπου.

Παράλληλα, το μπότοξ χρησιμοποιείται για τη μείωση των ρυτίδων έκφρασης, κυρίως στο μέτωπο και γύρω από τα μάτια. Ωστόσο, όταν η παρέμβαση είναι ιδιαίτερα έντονη, μπορεί να περιορίσει σημαντικά την κινητικότητα συγκεκριμένων μυών, δημιουργώντας την εικόνα ενός σχεδόν «παγωμένου» προσώπου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συγκεκριμένη αισθητική συνδέεται και με χειρουργικές επεμβάσεις, όπως το λίφτινγκ προσώπου και λαιμού, η ανόρθωση φρυδιών και η βλεφαροπλαστική, με στόχο τη σύσφιξη του δέρματος και την αλλαγή του περιγράμματος.

Το τελικό αποτέλεσμα συμπληρώνεται συχνά από έντονο μακιγιάζ, σκούρες σκιές στα μάτια, πυκνές βλεφαρίδες, έντονα σχηματισμένα φρύδια και τεχνητό μαύρισμα.

Όσον αφορά το κόστος, οι απαιτούμενες επεμβάσεις ξεκινούν από 90.000 δολάρια και μπορούν εύκολα να αγγίξουν τις 300.000 δολάρια, χωρίς να υπολογίζονται τα έξοδα που χρειάζονται για να διατηρηθεί στον χρόνο το τελικό αποτέλεσμα.

Γιατί συνδέεται με τον κύκλο του Τραμπ

Το «Mar-a-Lago face» δεν αποτελεί αποκλειστικά αισθητικό φαινόμενο, αλλά έχει αποκτήσει και κοινωνικές προεκτάσεις.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση έχει συνδεθεί με την εικόνα της οικονομικής ευμάρειας, της πολυτέλειας και της κοινωνικής προβολής που χαρακτηρίζει μέρος του περιβάλλοντος του Αμερικανού προέδρου.

Σε αντίθεση με το παρελθόν, όταν το ζητούμενο ήταν το αποτέλεσμα να φαίνεται φυσικό και να αποκρύπτεται το γεγονός ότι είχε προηγηθεί κάποια αισθητική επέμβαση, το «Mar-a-Lago face» επιδιώκει το ακριβώς αντίθετο.

Έτσι, η συγκεκριμένη τάση έχει ερμηνευτεί ως ένα είδος συμβόλου κοινωνικής θέσης, όπου η δυνατότητα πρόσβασης σε ακριβές αισθητικές θεραπείες συνδέεται με τον πλούτο και την κοινωνική επιρροή.

Ωστόσο, ειδικοί προειδοποιούν ότι η υπερβολική χρήση ενέσιμων υλικών ενδέχεται να αλλοιώσει τις φυσικές αναλογίες του προσώπου, ενώ κάθε χειρουργική επέμβαση συνοδεύεται από πιθανούς κινδύνους και επιπλοκές. Ακόμη, επισημαίνουν ότι το επιθυμητό αποτέλεσμα διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο και ότι η υπερβολή δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη επιτυχημένης αισθητικής παρέμβασης.