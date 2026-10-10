Συναγερμός σήμανε στη Σαουδική Αραβία μετά από νέα επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ.

«Οι Χούθι επιτίθενται σε μη στρατιωτικούς στόχους. Το αεροδρόμιο του Ριάντ είναι μη στρατιωτικός στόχος», δήλωσε διπλωματική πηγή, διευκρινίζοντας ότι πύραυλος έπληξε το αεροδρόμιο «περί τις 15:00».

Το Γαλλικό Πρακτορείο, επικαλούμενο νοσοκομειακές πηγές, μετέδωσε ότι υπάρχουν δεκάδες τραυματίες και ότι τουλάχιστον πέντε άτομα νοσηλεύονται στην εντατική.

Footage from Terminal 3 at King Khalid International Airport in Riyadh following an Ansar Allah missile strike. It remains unclear whether the missile was ballistic or cruise, with conflicting reports on the type of weapon used. https://t.co/OaahGp6xfO — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) October 10, 2026

«Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν στο αεροδρόμιο, στην πλειονότητά τους Σαουδάραβες. Τουλάχιστον πέντε από αυτούς, όλοι Σαουδάραβες, βρίσκονται στην εντατική», ανέφερε νοσοκομειακή πηγή, διευκρινίζοντας ότι τραυματίες διακομίστηκαν με ελικόπτερα στο νοσοκομείο.

Επιπλέον, οι γιατροί εκλήθησαν εκτάκτως στα νοσοκομεία του Ριάντ, δήλωσε ιατρική πηγή στην σαουδαραβική πρωτεύουσα.

«Οι γιατροί καλούνται να μεταβούν στα νοσοκομεία. Μας είπαν ότι αντιμετωπίζουμε “σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης”. Τραυματίες μεταφέρονται στα νοσοκομεία της πρωτεύουσας», δήλωσε η ιατρική πηγή διευκρινίζοντας ότι πολλοί βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Νωρίτερα, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Υεμένης, μαχητικά αεροσκάφη της Σαουδικής Αραβίας έπληξαν τέσσερις φορές το αεροδρόμιο της Σανάα.

What strikes me most about this mass-casualty event at Riyadh airport is how completely indifferent the Saudi government is to the safety of its own citizens. For the past few weeks, the Saudi regime has stopped sounding alarms during Houthi attacks, this means that the people present at the airport were completely unaware of the ballistic missile flying towards them. At the moment, according to unconfirmed reports, it is believed that at least 50 people were in Terminal 3 at the time of impact. — MoloMonitor 🇮🇹 (@MoloWarMonitor) October 10, 2026

Το Διεθνές Αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε ταξιδιωτική ειδοποίηση, καλώντας τους ταξιδιώτες να επιβεβαιώσουν την κατάσταση της πτήσης τους προτού μεταβούν στο αεροδρόμιο.

«Παρακαλούμε, επικοινωνήστε απευθείας με την αεροπορική σας εταιρεία και επιβεβαιώστε την κατάσταση της πτήσης σας προτού κατευθυνθείτε στο αεροδρόμιο», ανέφερε η ανακοίνωση.

https://t.co/IpjRJgsmCB — مطار الملك خالد الدولي (@KKIASA) October 10, 2026

Οι αεροπορικές εταιρείες Etihad Airways και Qatar Airways ακύρωσαν πολλές πτήσεις μεταξύ σημαντικών προορισμών και του Ριάντ, με ορισμένες ακυρώσεις να παρατείνονται έως τη Δευτέρα.

Η σημερινή έκρηξη ακολούθησε επιθέσεις που σημειώθηκαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα κατά του αεροδρομίου του Ριάντ, με αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, τον τραυματισμό αρκετών άλλων και την καταστροφή ενός αεροσκάφους της Saudia. Παράλληλα, μια στήλη καπνού είχε υψωθεί πάνω από το αεροδρόμιο.