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Συναγερμός σήμανε στη Σαουδική Αραβία μετά από νέα επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ.

«Οι Χούθι επιτίθενται σε μη στρατιωτικούς στόχους. Το αεροδρόμιο του Ριάντ είναι μη στρατιωτικός στόχος», δήλωσε διπλωματική πηγή, διευκρινίζοντας ότι πύραυλος έπληξε το αεροδρόμιο «περί τις 15:00».

Το Γαλλικό Πρακτορείο, επικαλούμενο νοσοκομειακές πηγές, μετέδωσε ότι υπάρχουν δεκάδες τραυματίες και ότι τουλάχιστον πέντε άτομα νοσηλεύονται στην εντατική.

«Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν στο αεροδρόμιο, στην πλειονότητά τους Σαουδάραβες. Τουλάχιστον πέντε από αυτούς, όλοι Σαουδάραβες, βρίσκονται στην εντατική», ανέφερε νοσοκομειακή πηγή, διευκρινίζοντας ότι τραυματίες διακομίστηκαν με ελικόπτερα στο νοσοκομείο.

Επιπλέον, οι γιατροί εκλήθησαν εκτάκτως στα νοσοκομεία του Ριάντ, δήλωσε ιατρική πηγή στην σαουδαραβική πρωτεύουσα.

«Οι γιατροί καλούνται να μεταβούν στα νοσοκομεία. Μας είπαν ότι αντιμετωπίζουμε “σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης”. Τραυματίες μεταφέρονται στα νοσοκομεία της πρωτεύουσας», δήλωσε η ιατρική πηγή διευκρινίζοντας ότι πολλοί βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Νωρίτερα, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Υεμένης, μαχητικά αεροσκάφη της Σαουδικής Αραβίας έπληξαν τέσσερις φορές το αεροδρόμιο της Σανάα.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε ταξιδιωτική ειδοποίηση, καλώντας τους ταξιδιώτες να επιβεβαιώσουν την κατάσταση της πτήσης τους προτού μεταβούν στο αεροδρόμιο.

«Παρακαλούμε, επικοινωνήστε απευθείας με την αεροπορική σας εταιρεία και επιβεβαιώστε την κατάσταση της πτήσης σας προτού κατευθυνθείτε στο αεροδρόμιο», ανέφερε η ανακοίνωση.

Οι αεροπορικές εταιρείες Etihad Airways και Qatar Airways ακύρωσαν πολλές πτήσεις μεταξύ σημαντικών προορισμών και του Ριάντ, με ορισμένες ακυρώσεις να παρατείνονται έως τη Δευτέρα.

Η σημερινή έκρηξη ακολούθησε επιθέσεις που σημειώθηκαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα κατά του αεροδρομίου του Ριάντ, με αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, τον τραυματισμό αρκετών άλλων και την καταστροφή ενός αεροσκάφους της Saudia. Παράλληλα, μια στήλη καπνού είχε υψωθεί πάνω από το αεροδρόμιο.