Μια 14χρονη που είχε διαγνωστεί με σύνδρομο Down παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της, όταν νοσηλεύτρια απενεργοποίησε την παροχή οξυγόνου για έξι λεπτά. Τελικά, το παιδί πέθανε έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη αργότερα.

Η Τζόι ήταν ένα κορίτσι από τη Βρετανία που είχε διαγνωστεί με σύνδρομο Down και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με τη Mirror, το περιστατικό σημειώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2022, στο σπίτι της οικογένειας στο Σεντ Χέλενς του Μέρσεϊσαϊντ, στη βορειοδυτική Αγγλία. Τότε, δύο φροντιστές έφτασαν στο σπίτι για να αναλάβουν τη φροντίδα της, προκειμένου ο πατέρας της, Μάγιο, να ξεκουραστεί, καθώς είχε περάσει ολόκληρη τη νύχτα φροντίζοντας την κόρη του.

Περίπου μία ώρα αργότερα, η μητέρα της, Μπίσι, μπήκε στο δωμάτιο και αντιλήφθηκε ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί. «Ανησύχησα πάρα πολύ και πετάχτηκα από το κρεβάτι. Μου πήρε περίπου πέντε δευτερόλεπτα να κατέβω τρέχοντας τις σκάλες και να φτάσω στο κρεβάτι της, αλλά η Τζόι ήταν ήδη εντελώς άψυχη», είπε ο πατέρας της.

CCTV footage shows nurse switching off disabled girl’s support while she was still alive https://t.co/b7r2xWiOyT https://t.co/WCura939TJ — LADbible (@ladbible) October 8, 2026

«Άρπαξα τον ασκό, αποσύνδεσα τον αναπνευστήρα από την τραχειοστομία και άρχισα να της παρέχω οξυγόνο χειροκίνητα. Η νοσηλεύτρια παραμέρισε. Συνέχισα να της δίνω οξυγόνο, αλλά η Τζόι ήταν σαν πάνινη κούκλα. Ούρλιαζα το όνομά της. Χρειάστηκε σχεδόν ένα λεπτό μέχρι να αρχίσει να αναπνέει ξανά», πρόσθεσε, αναφέροντας ότι διαπίστωσε πως ο αναπνευστήρας είχε τεθεί εκτός λειτουργίας.

Το υλικό από κάμερα που βρισκόταν στο δωμάτιο της 14χρονης έδειξε τη νοσηλεύτρια να πατά δύο φορές ένα κουμπί της συσκευής και στη συνέχεια να αγγίζει την οθόνη της, με αποτέλεσμα το μηχάνημα να απενεργοποιηθεί. Σύμφωνα με το βίντεο, ο αναπνευστήρας παρέμεινε κλειστός για σχεδόν έξι λεπτά, μέχρι που η μητέρα της Τζόι τον ενεργοποίησε ξανά.

«Η νοσηλεύτρια μάς είπε αρχικά ότι ο αναπνευστήρας είχε μείνει κλειστός μόνο για λίγα δευτερόλεπτα. Όταν όμως παρακολουθήσαμε το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας, τρομοκρατηθήκαμε και αναστατωθήκαμε βαθιά, βλέποντας ότι είχε παραμείνει απενεργοποιημένος για σχεδόν έξι λεπτά», είπε ο πατέρας της 14χρονης.

Μετά το περιστατικό, η Τζόι νοσηλεύτηκε για εννέα ημέρες στο παιδιατρικό νοσοκομείο Alder Hey.

Οι γονείς της είπαν ότι από εκείνη τη στιγμή η κατάσταση της υγείας της άλλαξε δραματικά και ότι η κόρη τους δεν ήταν ποτέ ξανά η ίδια.

Warning: distressing material A healthcare provider has admitted that one of its nurses ‘accidentally’ switched off 14-year-old Joy Osundeko’s life-critical ventilator while caring for her at home. Joy died four months after the incident. Her parents speak to GMB’s Ashna Hurynag for the first time. #healthcare #nurse — Good Morning Britain (@GMB) October 8, 2026

Στις 13 Ιουνίου 2022, τέσσερις μήνες μετά το περιστατικό, η Τζόι πέθανε έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο που προκάλεσε τον θάνατο του εγκεφαλικού στελέχους. Παρά τη χρονική αλληλουχία των γεγονότων και τις καταγγελίες της οικογένειας, δεν έχει τεκμηριωθεί ιατρικά ότι η απενεργοποίηση του αναπνευστήρα προκάλεσε ή συνέβαλε στον θάνατό της.

Μετά τον θάνατο της κόρης τους, οι γονείς της κινήθηκαν νομικά εναντίον της εταιρείας Optima Health and Social Care Ltd, η οποία απασχολούσε τη νοσηλεύτρια. Η εταιρεία αναγνώρισε ότι παραβίασε την υποχρέωση επιμέλειας απέναντι στο κορίτσι, καθώς ο αναπνευστήρας του είχε απενεργοποιηθεί. Ωστόσο, αρνήθηκε ότι το συμβάν προκάλεσε οποιονδήποτε τραυματισμό στην Τζόι ή συνέβαλε στον θάνατό της.

Τελικά, η Optima συμφώνησε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την οικογένεια, καταβάλλοντας αποζημίωση.

Παράλληλα, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα, η οποία οδήγησε αρχικά στην απαγγελία κατηγοριών εναντίον της νοσηλεύτριας και στον προγραμματισμό ποινικής δίκης. Τον Δεκέμβριο του 2025, όμως, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν θα συνεχίσει την ποινική δίωξη.

Η οικογένεια ζήτησε στη συνέχεια τη διενέργεια επίσημης ιατροδικαστικής διερεύνησης των συνθηκών θανάτου της Τζόι, αλλά το αίτημά της απορρίφθηκε.

Πλέον, την υπόθεση διερευνά το Nursing and Midwifery Council (NMC), ο βρετανικός ρυθμιστικός φορέας για τους νοσηλευτές και τις μαίες.