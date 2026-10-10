Μία δυνατή έκρηξη ακούστηκε σήμερα στο αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με έναν αυτόπτη μάρτυρα, αλλά και πηγές που ενημερώθηκαν σχετικά.

Περισσότερα από δέκα ασθενοφόρα έγιναν ορατά να κατευθύνονται στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, ενώ ταξιδιώτες απομακρύνθηκαν από διάφορα τμήματα του αεροδρομίου, μετά από μία δυνατή έκρηξη που ακούστηκε σήμερα.

Το γραφείο της σαουδαραβικής κυβέρνησης για τα ΜΜΕ, αλλά και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού.

#BREAKING A massive explosion was heard at King Khalid International Airport in Riyadh, Saudi Arabia, according to a Reuters eyewitness. (File photo via VCG) https://t.co/9JpWqjshQJ — CGTN (@CGTNOfficial) October 10, 2026

Νωρίτερα, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Υεμένης, μαχητικά τζετ της Σαουδικής Αραβίας χτύπησαν το αεροδρόμιο της Σανάα τέσσερις φορές.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε ταξιδιωτική ειδοποίηση, καλώντας τους ταξιδιώτες να επιβεβαιώσουν την κατάσταση της πτήσης τους προτού μεταβούν στο αεροδρόμιο.

«Παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με την αεροπορική σας εταιρεία και επιβεβαιώστε την κατάσταση της πτήσης σας προτού κατευθυνθείτε στο αεροδρόμιο», ανέφερε η ανακοίνωση.

https://t.co/IpjRJgsmCB — مطار الملك خالد الدولي (@KKIASA) October 10, 2026

Οι αεροπορικές εταιρίες, Etihad Airways και Qatar Airways ακύρωσαν πολλές πτήσεις μεταξύ κεντρικών προορισμών και του Ριάντ, με μερικές ακυρώσεις να παρατείνονται μέχρι την Δευτέρα.

Η σημερινή έκρηξη ακολούθησε επιθέσεις που έγιναν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα κατά του αεροδρομίου στο Ριάντ, με συνέπεια τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, τον τραυματισμό αρκετών άλλων, αλλά και την καταστροφή ενός αεροσκάφους της Saudia, ενώ μία στήλη καπνού είχε υψωθεί πάνω από το αεροδρόμιο.