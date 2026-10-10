Την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι δεν τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απαριθμώντας όσα θεωρεί τα σημαντικότερα επιτεύγματά του στη διεθνή σκηνή.

«Τερμάτισα οκτώ πολέμους και βρίσκομαι κοντά στον τερματισμό ή τη διευθέτηση άλλων δύο», ανέφερε σε ανάρτησή του, υποστηρίζοντας ότι εξασφάλισε την επιστροφή όλων των Ισραηλινών ομήρων, καθώς και την απελευθέρωση εκατοντάδων άλλων ομήρων από διάφορες χώρες του κόσμου.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στη Βενεζουέλα, δηλώνοντας ότι κέρδισε έναν πόλεμο και συνέλαβε τον «βίαιο δικτάτορα» που κυβερνούσε τη χώρα, ενώ ισχυρίστηκε ότι εμπόδισε το Ιράν, το οποίο χαρακτήρισε «υπ’ αριθμόν ένα κρατικό χορηγό της τρομοκρατίας», να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

«Κι όμως, παρά όλα αυτά, ούτε εγώ ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής λάβαμε το Νόμπελ Ειρήνης. WOW!», κατέληξε.