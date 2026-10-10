Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αντέδρασε την Παρασκευή στις αποκαλύψεις ότι η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, φέρεται να ζήτησε χρήματα από επιχειρηματία για να αποπληρώσει χρέη της πριν από την ακρόαση επικύρωσης του διορισμού της στην πρεσβεία στην Αθήνα, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «πολύ δυσάρεστη», σύμφωνα με το The Hill.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο, προτού αναχωρήσει για πολιτική συγκέντρωση των Ρεπουμπλικανών στην Αλαμπάμα.

«Μόλις το άκουσα κι εγώ, πολύ δυσάρεστο», δήλωσε ο Τραμπ.

«Δεν γνωρίζω πολλά γι’ αυτό, αλλά ήταν πάντα πολύ ευγενική», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ απαντούσε σε δημοσιογράφο που επιχείρησε να τον ρωτήσει αν είχε ενημερωθεί για τα δημοσιεύματα σχετικά με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, χωρίς να προλάβει να ολοκληρώσει την ερώτησή του, καθώς ο πρόεδρος παρενέβη.

Reporter: “Are you concerned about some of these reports about Kimberly Guilfoyle, your ambassador to Greece?” President Trump: “I just heard about it. It’s too bad. I mean, I don’t know. She’s an ambassador. I just heard a little bit about it. I don’t know too much. But she was always very nice. NOTE: U.S. Ambassador to Greece Kimberly Guilfoyle is facing pay-to-play allegations after the Wall Street Journal reported she asked Trump donor Eric Deters to wire $100,000 to her American Express account days before her 2025 Senate confirmation hearing, in exchange for access and help with his tax and legal affairs. — RedWave Press (@RedWavePress) October 9, 2026

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal την Πέμπτη 8/10, η Γκίλφοϊλ είχε ζητήσει από τον Έρικ Ντέτερς, δωρητή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, να καταβάλει 100.000 δολάρια για την εξόφληση της οφειλής της από πιστωτική κάρτα American Express. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, του έστειλε οδηγίες για τραπεζική μεταφορά χρημάτων, η οποία, σύμφωνα με τα μηνύματα, δεν θα άφηνε ίχνη σε έγγραφα.

«Δεν θα εμφανιστεί πουθενά αν μεταφέρεις τα χρήματα στην American Express», έγραψε η Γκίλφοϊλ στην εφαρμογή Signal στις 3 Ιουλίου 2025, σύμφωνα με μηνύματα που εξέτασε το The Hill.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αντέδρασε με έντονη δυσαρέσκεια στις ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τη συμπεριφορά της Γκίλφοϊλ, κατά την πρόσφατη διπλωματική επίσκεψή του στην Ελλάδα.