Τουλάχιστον 15 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σκοτώθηκαν από τον ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια τα ξημερώματα του Σαββάτου, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των ουκρανικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, που μεταδίδουν το Associated Press και η Deutsche Welle.

Άλλοι 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια. Ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε από τους 12 νεκρούς που είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με την προμήθεια ρωσικού ντίζελ. Ο Ουκρανός πρόεδρος αντέδρασε έντονα, προειδοποιώντας ότι η χαλάρωση της πίεσης προς τη Μόσχα διευκολύνει τη συνέχιση του πολέμου.

Zaporizhzhia. Search and rescue operations are ongoing. A 22-year-old woman has been rescued alive from under the rubble. 🙏🏼 https://t.co/FgcWnrXexB — Dima Zapo 🇺🇦 (@DimaZapo) October 10, 2026

Οι βόμβες και η τραγωδία της εξάχρονης

Σύμφωνα με την ουκρανική αστυνομία, πέντε κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες έπληξαν κατοικημένες περιοχές, χτυπώντας δύο κτίρια κατοικιών. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι διαφορετικά σημεία της πόλης δέχθηκαν πλήγματα σχεδόν ταυτόχρονα, τις πρώτες πρωινές ώρες. Η ΕΡΤ, επικαλούμενη το Γαλλικό Πρακτορείο, μετέδωσε ότι διασώστες ανέσυραν ανθρώπους από τα ερείπια, ενώ συνεχιζόταν η αναζήτηση εγκλωβισμένων.

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται ένα εξάχρονο κοριτσάκι, που σκοτώθηκε όταν καταστράφηκε τμήμα της πολυκατοικίας όπου ζούσε. Όπως περιγράφει το Reuters, ο παππούς της έκλαιγε πάνω από το σώμα της μετά την ανάσυρσή του από τα χαλάσματα. Είπε πως τα γενέθλιά της θα ήταν στα τέλη του μήνα.

Today, Russia expressed its thanks for the lifting of sanctions on diesel exports by dropping five glide bombs on residential buildings in Zaporizhzhia. As of now, sadly, twelve people have been confirmed killed, including three children. My condolences to all their families and loved ones. Another fourteen people have been injured, and two of them are in critical condition – the doctors are fighting to save their lives. The status of twelve more people who may have been there is still being verified. All emergency services are at the scene, and search-and-rescue operations are underway. Overnight, thirteen of our regions came under attack. Residential buildings, infrastructure, and railway facilities have been damaged. Last night confirmed once again that in Russia, they take any easing of pressure to mean they can keep fighting, to mean they can keep dropping bombs on cities. Different signals are needed. Russia must understand that it needs to stop the war, and for that to happen, Russia must feel its losses. Right now, it is our long-range capabilities that are ensuring this. And we will respond to Russian strikes. I thank everyone who is helping. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2026

Η Ζαπορίζια, βιομηχανική πόλη κοντά στη γραμμή του μετώπου, έχει δεχθεί επανειλημμένους βομβαρδισμούς. Οι επιθέσεις έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες, με αυξανόμενες απώλειες μεταξύ των αμάχων. Για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ημέρα πένθους στην πόλη, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης παραμένουν σε εξέλιξη.

Οι αιχμές του Ζελένσκι προς την Ουάσιγκτον

«Σήμερα, η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ντίζελ μέσω της ρίψης πέντε βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στην Ζαπορίζια», δήλωσε ο Ζελένσκι, συνδέοντας πολιτικά τον βομβαρδισμό με την αμερικανική απόφαση.

Στην ίδια τοποθέτηση υποστήριξε ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει κάθε μείωση της διεθνούς πίεσης ως μήνυμα ότι μπορεί να συνεχίσει τις επιθέσεις στις ουκρανικές πόλεις. Σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο UNN, ανέφερε ότι 13 περιφέρειες δέχθηκαν επιθέσεις στη διάρκεια της νύχτας, με ζημιές σε κατοικίες, υποδομές και σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε 160 μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη διάρκεια της νύχτας. Όπως μετέδωσε το Euronews, η ουκρανική πλευρά ανακοίνωσε ότι είχε καταρρίψει ή εξουδετερώσει 117 μέχρι τις εννέα το πρωί, ενώ καταγράφηκαν πλήγματα σε 14 τοποθεσίες. Τα στοιχεία αυτά αφορούν την ευρύτερη νυχτερινή επίθεση στην Ουκρανία.

‼️ Footage of a woman rescued from beneath the rubble of a building in Zaporizhzhia After more than 8 hours of searching, rescuers managed to find her and give her a chance to live. https://t.co/Q3qvtYe2KE — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) October 10, 2026

Η συμφωνία για το ντίζελ και το διπλωματικό χάσμα

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία θα διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά, με πρόσθετες ποσότητες να ακολουθούν. Η κίνηση παρουσιάστηκε ως προσπάθεια αντιμετώπισης των υψηλών τιμών των καυσίμων, αλλά προκάλεσε την αντίδραση του Κιέβου, που θεωρεί ότι τα επιπλέον έσοδα ενισχύουν τη δυνατότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο.

Σύμφωνα με το Associated Press, η ανακοίνωση έγινε ενώ ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ συναντούσαν Ουκρανούς αξιωματούχους στο Μαϊάμι για πρόταση τερματισμού της σύγκρουσης. Ο Ζελένσκι κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι χρησιμοποιεί τις συνομιλίες ως προπέτασμα για τη συμφωνία με τη Ρωσία, διευρύνοντας το χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές.