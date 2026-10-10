Πολύνεκρο περιστατικό με πυροβολισμούς συγκλονίζει την πόλη Ίρι της Πενσυλβάνια, όπου ένας ένοπλος φέρεται να πυροβόλησε έξω από κατοικία και στη συνέχεια να οχυρώθηκε στο εσωτερικό της. Αμερικανικά μέσα, μεταξύ των οποίων το WPXI, επικαλούνται πληροφορίες του Erie News Now για εννέα νεκρούς, ανάμεσά τους δύο παιδιά. Ο ύποπτος εντοπίστηκε επίσης νεκρός.

Στην αρχική δημόσια τοποθέτησή του ο αρχηγός της αστυνομίας, Ρικ Λόρα, επιβεβαίωσε πολλαπλούς θανάτους και τον θάνατο του υπόπτου, χωρίς να ανακοινώσει συγκεκριμένο αριθμό. Η επίσημη ανακοίνωση του δήμου, την οποία δημοσίευσε το τοπικό TalkErie, αναφέρεται επίσης σε πολλαπλές απώλειες ζωής.

‘Horrific scene’: Multiple people dead in Pennsylvania shooting | LINK IN BIO https://t.co/KTuMRdCROg — KSBW Action News 8 (@ksbw) October 10, 2026

Δύο γυναίκες βρέθηκαν νεκρές έξω από το σπίτι

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε περίπου στις 5 το απόγευμα της Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου, τοπική ώρα, ύστερα από αναφορές για πυροβολισμούς στην οδό Perry Street, κοντά στη διασταύρωση με την East 7th Street, στο ανατολικό τμήμα της πόλης.

Nine killed in ‘murder-suicide’ shooting in Pennsylvania – including pregnant woman and children https://t.co/OL5dnmd4fk https://t.co/riLPw7OtuC — The Mirror (@DailyMirror) October 10, 2026

Σύμφωνα με το WPXI, που επικαλείται το Erie News Now, μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν έναν άνδρα να πυροβολεί με πιστόλι έξω από την κατοικία, προτού μπει μέσα. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν δύο γυναίκες νεκρές στον δρόμο. Οι αναφορές, επομένως, αφορούν ανθρώπους που εντοπίστηκαν τόσο έξω όσο και μέσα στο κτίριο.

Η πολιορκία και οι πυροβολισμοί στο εσωτερικό

Στην επιχείρηση συμμετείχαν και ειδικές δυνάμεις SWAT. Οι αστυνομικοί περικύκλωσαν το σπίτι και προσπάθησαν να πείσουν τον άνδρα να παραδοθεί, ενώ κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης ακούστηκαν επιπλέον πυροβολισμοί από το εσωτερικό.

Όπως μετέδωσε το WTAE, επικαλούμενο το τοπικό WJET, οι αστυνομικοί εισήλθαν στην κατοικία αφού εξασφάλισαν ένταλμα. Στο εσωτερικό βρέθηκαν και άλλοι νεκροί, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, δύο μικρά παιδιά. Ο ύποπτος είχε επίσης καταλήξει και, κατά την πρώτη εκτίμηση που μετέφερε ο αρχηγός της αστυνομίας, έφερε τραύμα που φαινόταν να έχει προκαλέσει ο ίδιος.

🙏 Nine people are dead after a shooting and standoff on Perry Street in Erie, Pennsylvania, including two children, according to local reports. The suspected shooter is among the dead. Police responded around 5 p.m. Friday to reports of shots fired. They say there is no ongoing threat to the public. The victims have not been identified, and the investigation is ongoing. Our hearts are with the families and the Erie community. 💔 Source: Erie News Now (WICU/WSEE), WTAE, WPXI #Erie #EriePA #PerryStreet #BreakingNews #Pennsylvania — RandomStuff A2Z (@RandomstuffA2Z) October 10, 2026

Η New York Post ανέφερε επιπλέον, επικαλούμενη το Erie News Now, ότι μία από τις γυναίκες που σκοτώθηκαν ήταν έγκυος.

Άγνωστο το κίνητρο – Οι αρχές αποκλείουν συνεχιζόμενο κίνδυνο

Οι ταυτότητες των θυμάτων και του υπόπτου δεν είχαν δημοσιοποιηθεί στις διαθέσιμες αναφορές. Παραμένει επίσης αδιευκρίνιστο εάν υπήρχε συγγενική ή άλλη σχέση μεταξύ τους, καθώς και τι προηγήθηκε των πυροβολισμών. Η έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Λόρα περιέγραψε τη σκηνή που αντίκρισαν οι αστυνομικοί ως εξαιρετικά τραυματική. «Πρόκειται για μία από τις πιο δύσκολες και σπαρακτικές σκηνές που έχουν αντιμετωπίσει ποτέ οι αστυνομικοί και οι ερευνητές μας», δήλωσε. Απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για όσα εντοπίστηκαν, επικαλούμενος τον σεβασμό προς τα θύματα και τις οικογένειές τους, και τόνισε ότι οι αρχές δεν θα κάνουν εικασίες για το κίνητρο.

Η αστυνομία και ο δήμος διαβεβαίωσαν ότι η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο και ότι δεν υφίσταται συνεχιζόμενη απειλή για το κοινό. Η δημοτική αρχή εξέφρασε τη συμπαράστασή της στις οικογένειες και δεσμεύτηκε να ενημερώνει τους κατοίκους μόλις υπάρχουν επαληθευμένα στοιχεία.