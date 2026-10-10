Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σκοτώθηκαν από τη ρωσική αεροπορική επίθεση που έπληξε κατοικημένες περιοχές της Ζαπορίζια τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση που μετέδωσε το Associated Press, επικαλούμενο τον συμπρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου άμυνας Ιβάν Φεντόροφ, τουλάχιστον 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο απολογισμός αυξήθηκε καθώς προχωρούσαν οι επιχειρήσεις στα σημεία των πληγμάτων. Νωρίτερα, ο ασκών χρέη επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Μιχαΐλο Σεμίκιν, είχε ανακοινώσει επτά νεκρούς και δέκα τραυματίες. Όπως μετέδωσε το Reuters, οι επιθέσεις εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα σε διαφορετικές τοποθεσίες της πόλης, ενώ οι διασώστες συνέχιζαν να αναζητούν ανθρώπους που ενδέχεται να έχουν εγκλωβιστεί στα ερείπια.

❗️Hell in Zaporizhzhia: already 8 killed, including 3 children, due to Russian airstrikes. 16 more people wounded, including three children. https://t.co/xUJBHmcBc9 — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) October 10, 2026

Πλήγματα σε πολυκατοικίες πριν από την αυγή

Η επίθεση άρχισε περίπου στις 4.48 το πρωί, τοπική ώρα, σύμφωνα με την Kyiv Post. Λίγο αργότερα, γύρω στις 5, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία προειδοποίησε για εκτόξευση κατευθυνόμενων βομβών από ρωσικά τακτικά αεροσκάφη προς τη Ζαπορίζια, όπως αναφέρει η Ukrainska Pravda.

Σύμφωνα με την ουκρανική αστυνομία, οι κατοικημένες περιοχές δέχθηκαν πλήγματα από πέντε κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες. Μεταξύ των κτιρίων που χτυπήθηκαν ήταν μία πενταώροφη πολυκατοικία, τμήμα της οποίας καταστράφηκε και κατέρρευσε. Οι αρχές ανέφεραν εξαρχής ότι υπήρχαν άνθρωποι κάτω από τα συντρίμμια, με τις ομάδες διάσωσης να αναπτύσσονται στα σημεία των επιθέσεων.

Η Kyiv Independent ανέφερε ότι οι διασώστες ανέσυραν ζωντανούς δύο ενοίκους, έναν άνδρα και μία γυναίκα. Η επιχείρηση αναζήτησης συνεχίζεται και ο τελικός αριθμός των θυμάτων παραμένει αβέβαιος, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των κατεστραμμένων κτιρίων.

🚨 UPD: Death toll in Zaporizhzhia rises to eight, with 12 people still missing, local authorities say. Russian forces dropped aerial bombs on the city early this morning, causing damage to residential areas. 📹️: Radio Svoboda https://t.co/zqcTqIEwFz — UNITED24 Media (@United24media) October 10, 2026

Ζημιές σε τουλάχιστον 26 κατοικίες και πολυκατοικίες

Η καταστροφή εκτείνεται σε δύο συνοικίες της Ζαπορίζια, τη Σεβτσενκίβσκι και τη Βοζνεσενίβσκι. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Φεντόροφ που δημοσίευσαν η Ukrainska Pravda και η Kyiv Post, τουλάχιστον 26 κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές: 23 πολυκατοικίες και τρεις ιδιωτικές κατοικίες. Σε τρία κτίρια οι ζημιές χαρακτηρίστηκαν σημαντικές.

❗️Hell in Zaporizhzhia: already 8 killed, including 3 children, due to Russian airstrikes. 16 more people wounded, including three children. https://t.co/xUJBHmcBc9 — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) October 10, 2026

Στα σημεία των πληγμάτων εργάζονται συνεργεία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και αστυνομικοί, απομακρύνοντας συντρίμμια και αναζητώντας εγκλωβισμένους. Η Kyiv Post ανέφερε επίσης επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιών. Η έκταση των ζημιών και οι διαδοχικές αναθεωρήσεις του απολογισμού δείχνουν ότι η εικόνα της επίθεσης εξακολουθεί να διαμορφώνεται όσο εξελίσσονται οι έρευνες.

Δεύτερο διαδοχικό πρωινό με φονική επίθεση

Η νέα επίθεση ακολούθησε τα πλήγματα της Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου, όταν ρωσικές κατευθυνόμενες βόμβες έπληξαν και πάλι τη Ζαπορίζια. Σύμφωνα με την Kyiv Post, ένας άνδρας σκοτώθηκε, ενώ καταγράφηκαν ζημιές σε πολυκατοικίες, οχήματα και εκπαιδευτική δομή για παιδιά.

Η Ζαπορίζια βρίσκεται κοντά στη γραμμή του μετώπου και έχει δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις με βόμβες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους. Όπως επισημαίνει η Kyiv Independent, τμήματα της ομώνυμης περιφέρειας βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής το 2022, ενώ η ίδια η πόλη παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο.