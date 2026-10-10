Η αποκατάσταση της υδροδότησης και της ηλεκτροδότησης, η ασφαλής λειτουργία των νοσοκομείων και ο έλεγχος εκατοντάδων σχολείων είναι πλέον η προτεραιότητα των επιχειρήσεων στον Παναμά, μετά τον σεισμό των 7,7 βαθμών της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου.

Οι νεότερες πληροφορίες αποτυπώνουν μια κρίση που επηρεάζει βασικές υπηρεσίες. Ασθενείς μεταφέρθηκαν σε υπαίθριους χώρους, μαθητές τραυματίστηκαν ελαφρά και εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής υπέστησαν ζημιές.

Στην ύδρευση, πάντως, καταγράφεται πρόοδος, με τη μονάδα του Τσιλίμπρε να επανέρχεται σε πλήρη παραγωγή.

Σύμφωνα με τον πρώτο επίσημο απολογισμό που παρουσίασαν τα παναμαϊκά μέσα, δεν είχαν αναφερθεί νεκροί ή αγνοούμενοι στο συγκεκριμένο στάδιο της επιχείρησης. Η καταγραφή των συνεπειών παραμένει σε εξέλιξη, καθώς οι τεχνικοί έλεγχοι καλύπτουν κατοικίες, δημόσια κτίρια και δίκτυα κοινής ωφέλειας.

A massive magnitude 7.7 earthquake struck Panama, shaking buildings more than 100 miles away and prompting evacuations, according to the U.S. Geological Survey. Tremors were felt in Panama City, where buildings shook and people evacuated into the streets. https://t.co/46kFq5wpSV https://t.co/jsr5g6uLDv — CBS News (@CBSNews) October 9, 2026

Από το 20% στην πλήρη παραγωγή νερού

Η λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας πόσιμου νερού Federico Guardia Conte, στο Τσιλίμπρε, είχε περιοριστεί αρχικά στο 20% της δυναμικότητάς της. Το εθνικό ινστιτούτο ύδρευσης και αποχέτευσης IDAAN απέδωσε τις διακοπές και τη μειωμένη παραγωγή σε ηλεκτρικές βλάβες που συνδέονταν με τον σεισμό. Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφηκαν και σε άλλες εγκαταστάσεις, επηρεάζοντας την τροφοδοσία των περιοχών που εξυπηρετούν, αναφέρει το τοπικό Tvn Panamá.

Η εικόνα άλλαξε στη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης. Μετά την ενδιάμεση ανάκτηση του 70% της παραγωγής, ο επικεφαλής του IDAAN, Αντόνιο Τερσέρο Γκονσάλες, ανακοίνωσε ότι η μονάδα είχε επανέλθει στο 100%. Σύμφωνα με τη La Estrella de Panamá, η πλήρης επαναφορά της παραγωγής καταγράφηκε στις 20:30 της Παρασκευής, τοπική ώρα, έπειτα από συνεχείς παρεμβάσεις του προσωπικού και των συνεργείων.

#PANAMÁ: Terremoto de magnitud preliminar 7.7 interrumpe -en vivo- un programa deportivo en la ciudad de #Santiago 🇵🇦, a 60 km de distancia del epicentro.📍 Fuente: USGS. Video: Deportes RPC. https://t.co/Q8vkPwvQ7p — 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗠𝗘𝗧 (@Asismet_IF) October 9, 2026

Η επιστροφή στη μέγιστη παραγωγική ικανότητα δεν συνεπάγεται άμεση ομαλοποίηση της παροχής σε όλες τις κοινότητες. Όπως διευκρινίζουν οι νεότερες ενημερώσεις, η διανομή του νερού αποκαθίσταται προοδευτικά, ενώ δεν έχει δημοσιοποιηθεί πλήρες χρονοδιάγραμμα για κάθε περιοχή που αντιμετωπίζει διακοπές. Ο IDAAN συνεχίζει την παρακολούθηση των συστημάτων παραγωγής και διανομής σε εθνικό επίπεδο, έχοντας ανακοινώσει και την ανάκαμψη της πλειονότητας των μονάδων στο εσωτερικό της χώρας.

Ηλεκτρικές βλάβες σε έξι επαρχίες

Τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση επηρέασαν πολλές περιοχές, παρότι η εταιρεία μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ETESA ανακοίνωσε ότι το εθνικό δίκτυο μεταφοράς παρέμενε σταθερό. Το Infobae, επικαλούμενο ενημερώσεις των εταιρειών διανομής, κατέγραψε προβλήματα στις επαρχίες Τσιρίκι, Ερέρα, Λος Σάντος, Βεραγκουάς και Κοκλέ, καθώς και σε τμήματα της επαρχίας Δυτικού Παναμά.

Η Naturgy γνωστοποίησε ότι τα τεχνικά συνεργεία της εργάζονταν για την αποκατάσταση των βλαβών, σε συντονισμό με το αρμόδιο κέντρο διαχείρισης του ηλεκτρικού συστήματος. Από την πλευρά της, η Ensa ανέφερε ότι είχαν επανέλθει τα 17 κυκλώματα που επηρεάστηκαν αρχικά στην επαρχία Κολόν, αλλά παρέμεναν εκκρεμότητες στην περιοχή Κόστα Αμπάχο. Οι διαθέσιμες ανακοινώσεις δεν έδιναν συνολικό αριθμό καταναλωτών χωρίς ρεύμα ούτε ενιαία προθεσμία για την ολοκλήρωση των επισκευών.

Hoy vimos una tragedia en Panamá, un sismo aún mas fuerte que el de Venezuela sacudió el país. Sin embargo no hubo una tragedia del nivel de Venezuela donde vimos imágenes trágicas imposibles de olvidar Algun día deberá haber justicia https://t.co/QHlNKqsCkG — Poirot (@Argenpoirot) October 9, 2026

Κλίνες και θερμοκοιτίδες έξω από τα νοσοκομεία

Ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες διαμορφώθηκαν στις υγειονομικές υπηρεσίες του εσωτερικού της χώρας. Στο νοσοκομείο Cecilio Castillero, στην πόλη Τσιτρέ της επαρχίας Ερέρα, το προσωπικό μετέφερε κλίνες και θερμοκοιτίδες στους χώρους στάθμευσης. Η εκκένωση έγινε προληπτικά εξαιτίας των ισχυρών μετασεισμών, ενώ ειδικοί εξέταζαν την κατάσταση του κτιρίου. Η περίθαλψη συνεχίστηκε εκτός των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το παναμαϊκό τηλεοπτικό δίκτυο TVN.

Στο περιφερειακό νοσοκομείο Luis «Chicho» Fábrega, στο Σαντιάγο της επαρχίας Βεραγκουάς, απομακρύνθηκαν εκατοντάδες ασθενείς και εγκαταστάθηκε νοσοκομείο εκστρατείας για τη συνέχιση της φροντίδας. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης πρόσθεσε δυσκολίες, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εξοπλισμός που διαθέτει εφεδρική τροφοδοσία. Οι υγειονομικές αρχές κάλεσαν παράλληλα τους πολίτες να προσέρχονται στα επείγοντα όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη, ώστε να μην επιβαρύνονται οι υπηρεσίες που λειτουργούν υπό αυτές τις συνθήκες.

Impresionante imágenes del terremoto en #Panama 🙏🕊️ https://t.co/MhdanyveCl — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) October 9, 2026

Ανάλογα μέτρα ελήφθησαν στο νοσοκομείο Aquilino Tejeira, στο Πενονομέ. Σύμφωνα με τη La Estrella, το κτίριο δεν είχε υποστεί σοβαρή βλάβη, αλλά οι επαναλαμβανόμενες δονήσεις οδήγησαν στην αξιοποίηση πρόσθετων, προκατασκευασμένων εγκαταστάσεων. Οι τεχνικοί έλεγχοι θα καθορίσουν τις επόμενες αποφάσεις για τη χρήση των εγκαταστάσεων και την επιστροφή των ασθενών.

Μαθητές με τραύματα και ζημιές στις υπηρεσίες διάσωσης

Στην επαρχία Κοκλέ, ο πρώτος απολογισμός κατέγραψε 15 μαθητές του σχολείου Alberto Zúñiga με ελαφρά τραύματα. Αναφέρθηκε επίσης διάσωση ανθρώπου από τη δημοτική αγορά της Αγουαντούλθε. Το La Prensa Panamá μετέδωσε αργότερα ότι περίπου 200 σχολεία είχαν επηρεαστεί από τον σεισμό, διευρύνοντας την εικόνα των προβλημάτων στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις. Ο αριθμός αυτός αφορά σχολεία με αναφερθείσες επιπτώσεις και δεν αποτυπώνει ενιαίο βαθμό σοβαρότητας των ζημιών.

Προβλήματα αντιμετωπίζουν και υπηρεσίες που συμμετέχουν στην αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης. Το Telemetro, επικαλούμενο τον πρώτο απολογισμό της πολιτικής προστασίας, ανέφερε ότι στον πυροσβεστικό σταθμό της Σονά, στη Βεραγκουάς, κατέρρευσε μεγάλο τμήμα της κατασκευής, με οχήματα έκτακτης ανάγκης και ένα φουσκωτό σκάφος να εγκλωβίζονται. Ζημιές αναφέρθηκαν επίσης σε πυροσβεστικές εγκαταστάσεις άλλων περιοχών, μεταξύ των οποίων η Λα Τσορέρα και το Νταβίδ.

Οι επιπτώσεις εκτείνονται σε διαφορετικές κατηγορίες υποδομών. Στη Βεραγκουάς καταγράφηκαν προβλήματα σε δρόμους, δίκτυα επικοινωνιών, βασικές υπηρεσίες και κυβερνητικές εγκαταστάσεις. Στο Λος Σάντος αναφέρθηκαν καταρρεύσεις κατοικιών και ζημιές σε δημόσια και θρησκευτικά κτίρια, ενώ τα νοσοκομεία στο Τονοσί και το Πεδασί παρουσίασαν μικρότερης έκτασης βλάβες. Οι καταγραφές αυτές παραμένουν προκαταρκτικές και δεν συνιστούν ολοκληρωμένο απολογισμό για το σύνολο της χώρας.

En un terremoto, estos señores en Panamá definieron sus prioridades 😳 Síganos @laoctavatvcr #Terremoto #Panamá https://t.co/OviBaT3HrB — Douglas Sánchez (@ConlatildeenlaA) October 9, 2026

Οι καταρρεύσεις στο Πενονομέ και οι νεότεροι έλεγχοι στη Διώρυγα

Στο Πενονομέ, οι επιτόπιες ανταποκρίσεις φωτίζουν πλέον την έκταση των καταρρεύσεων. Το ισπανικό πρακτορείο EFE κατέγραψε ότι το πίσω τμήμα του τριώροφου ξενοδοχείου Dos Continentes, πάνω στην Παναμερικανική οδό, κατέρρευσε και καταπλάκωσε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με μαρτυρία που συνέλεξε το πρακτορείο, οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο ξενοδοχείο είχαν προλάβει να απομακρυνθούν.

Στον καθεδρικό ναό San Juan Bautista κατέρρευσε ένας από τους δύο πύργους, την ώρα που ιερείς και ο επίσκοπος της περιοχής βρίσκονταν σε συνάντηση. Στο κτίριο της διοίκησης της Κοκλέ κατέρρευσε ολόκληρη πλευρά, αφήνοντας εκτεθειμένους τους χώρους των γραφείων, ενώ στην άλλη πλευρά εμφανίστηκαν ρωγμές. Πρόκειται για συγκεκριμένες εικόνες της καταστροφής στο αστικό κέντρο, όπου οι διασώστες και τα τεχνικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιθεωρήσεις.

🇵🇦 | M7,6 | URGENTE: El Puente Centenario durante el terremoto. https://t.co/z1IamsgFge — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 9, 2026

Νεότερα στοιχεία υπάρχουν και για τις εγκαταστάσεις της Διώρυγας. Πέρα από τις μικρές ζημιές σε τέσσερα κτίρια γραφείων στον τομέα του Ειρηνικού, εντοπίστηκαν βλάβες σε χαλύβδινες κατασκευές των υπερυψωμένων δεξαμενών της μονάδας νερού Monte Esperanza, στην επαρχία Κολόν. Σύμφωνα με το Infobae, η μονάδα συνεχίζει να αντλεί νερό απευθείας στο δίκτυο διανομής, ενώ αξιολογούνται οι απαιτούμενες επισκευές. Οι επιθεωρήσεις σε κλεισιάδες, φράγματα και άλλες κρίσιμες υποδομές συνεχίζονται, με τη διέλευση των πλοίων να μην έχει επηρεαστεί.

Χώροι υποδοχής και χρηματοδότηση για την αποκατάσταση

Στην πρωτεύουσα, το Πάρκο Ομάρ διέθεσε τις εγκαταστάσεις της Casa Club για κατοίκους που προτιμούν να παραμείνουν εκτός των σπιτιών τους όσο συνεχίζονται οι μετασεισμοί. Η πρωτοβουλία προσφέρει χώρο υποδοχής σε μια περίοδο κατά την οποία η ανησυχία για την επιστροφή στις κατοικίες παραμένει έντονη. Δεν είχε ανακοινωθεί πλήρης εικόνα για τη χωρητικότητα ή τις πρόσθετες υπηρεσίες του χώρου.

🇵🇦#AHORA – Terremoto en Panama Hotel colapsado, en Playa Venao. https://t.co/mdQwqpdOaV — DatoWorld (@DatosAme24) October 9, 2026

Παράλληλα, ο δήμαρχος της Πόλης του Παναμά, Μάγερ Μισράτσι, ανακοίνωσε κέντρο συγκέντρωσης ανθρωπιστικής βοήθειας στον δήμο, με έναρξη παραλαβής δωρεών στις 08:00 του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου, τοπική ώρα. Κάλεσε πολίτες, αλλοδαπούς κατοίκους, επιχειρήσεις και οργανώσεις να συμβάλουν στη στήριξη των οικογενειών που επλήγησαν στο εσωτερικό της χώρας.

Σε διεθνές επίπεδο, η αναπτυξιακή τράπεζα της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής CAF ανακοίνωσε δωρεά 250.000 δολαρίων για τις άμεσες ανθρωπιστικές ανάγκες. Έθεσε επίσης στη διάθεση της κυβέρνησης χρηματοδότηση 50 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω της γραμμής αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Η δεύτερη παρέμβαση αφορά διαθέσιμη χρηματοδότηση για την ανταπόκριση και την ανάκαμψη, ενώ η δωρεά προορίζεται για την επείγουσα υποστήριξη των πληγέντων. Η πρωτοβουλία συντονίζεται με το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών του Παναμά.