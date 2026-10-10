Εξοπλισμό για την καταστολή επεισοδίων, στον οποίο περιλαμβάνονται κυρίως δακρυγόνα, παρέδωσαν την Παρασκευή (9/10) οι Ηνωμένες Πολιτείες στις αστυνομικές αρχές της Βολιβίας.

Η αμερικανική βοήθεια έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης κοινωνικής έντασης στη χώρα, καθώς υποστηρικτές του πρώην προέδρου Έβο Μοράλες έχουν προαναγγείλει νέο κύμα μαζικών διαδηλώσεων, αντιδρώντας στην απόφαση για κατάργηση της κρατικής επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης.

Η κυβέρνηση του βολιβιανού προέδρου της κεντροδεξιάς Ροδρίγο Πας εντάχθηκε τον Μάρτιο στη λεγόμενη «Ασπίδα της Αμερικής», περιφερειακή συμμαχία κυβερνήσεων της δεξιάς με επίσημα διακηρυγμένο στόχο την καταπολέμηση του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος, υπό καθοδήγηση της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Χθες, η αμερικανική κυβέρνηση δώρισε «εξοπλισμό προστασίας, δακρυγόνα και υλικό για τη διατήρηση της τάξης» στη βολιβιανή αστυνομία, συνόψισε ο Μάθιου Ζάμαρι, διευθυντής του INL, του διεθνούς γραφείου υποθέσεων καταπολέμησης των ναρκωτικών των ΗΠΑ στη Βολιβία, κατά τη διάρκεια τελετής στην πρωτεύουσα Λα Πας.

Νέες κινητοποιήσεις του αυτοχθονικού κινήματος υπό τον Έβο Μοράλες αναμένονται από την επόμενη εβδομάδα.

Στη Βολιβία επιβλήθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τον Ιούνιο, το μέτρο επέτρεψε στην κυβέρνηση της κεντροδεξιάς να βάλει τέλος σε κύμα διαδηλώσεων και αποκλεισμών δρόμων, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την οικονομική κρίση, το οποίο παρέλυσε τη χώρα για 53 ημέρες τον Μάιο και τον Ιούνιο.

«Απορρίπτουμε τους βίαιους αποκλεισμούς ως μέσα υποκατάστασης των δημοκρατικών αποφάσεων», είπε ο Μάθιου Ζάμαρι στην ομιλία του, με κοινό μονάδα αντιμετώπισης ταραχών της αστυνομίας.

Περιχαρακωμένος σε πολιτικό οχυρό του, στην Τσαπάρε, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, ο Έβο Μοράλες είναι αντιμέτωπος με δυο εντάλματα σύλληψης, το ένα για τις διαδηλώσεις νωρίτερα αυτή τη χρονιά, το άλλο για φερόμενη εμπορία ανήλικης. Ο πρώην πρόεδρος απορρίπτει τις κατηγορίες σε βάρος του.