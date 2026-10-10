Έντονη ήταν η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανακοίνωση ότι το Νόμπελ Ειρήνης 2026 απονέμεται στη Νοτιοαφρικανή νομικό Νάβι Πιλάι και όχι στον ίδιο, παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του ότι θεωρεί πως αξίζει τη συγκεκριμένη διάκριση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του την Παρασκευή (9/10), χαρακτηρίζοντας την απόφαση της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ ντροπιαστική και προσβλητική, ενώ υποστήριξε ότι η μη βράβευσή του αφήνει «ανεξίτηλο στίγμα» στη Νορβηγία.

Οι δηλώσεις του έγιναν στις Συρακούσες της Νέας Υόρκης, όπου ο Τραμπ αναφέρθηκε εκτενώς στις διπλωματικές πρωτοβουλίες που, όπως υποστηρίζει, έχει αναλάβει για τον τερματισμό διεθνών συγκρούσεων.

Η επίθεση στην Επιτροπή Νόμπελ

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναδημοσιεύσει στην πλατφόρμα Truth Social ανάρτηση που επέκρινε με ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς τόσο την Επιτροπή Νόμπελ όσο και τη φετινή νικήτρια.

Στο κείμενο, το οποίο είχε αρχικά δημοσιεύσει ο δικηγόρος Ντέιβιντ Σεν, υποστηριζόταν ότι η Επιτροπή είχε υπονομεύσει το κύρος του βραβείου επιλέγοντας τη Νάβι Πιλάι.

Η Νοτιοαφρικανή νομικός χαρακτηριζόταν επικριτικά ως εχθρική απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ενώ αμφισβητούνταν το έργο της σχετικά με τη διερεύνηση καταγγελιών για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στη Γάζα.

Η ίδια ανάρτηση εξήρε τις πρωτοβουλίες του Τραμπ στη Μέση Ανατολή και τις προσπάθειές του για την αντιμετώπιση διεθνών κρίσεων, υποστηρίζοντας ότι αυτές θα έπρεπε να είχαν αναγνωριστεί από την Επιτροπή.

«Έχω τερματίσει οκτώ πολέμους», επιμένει ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι έχει συμβάλει στον τερματισμό οκτώ πολέμων, παρουσιάζοντας τις παρεμβάσεις του στη διεθνή διπλωματία ως βασικό επιχείρημα υπέρ της υποψηφιότητάς του.

Μάλιστα, αναφέρθηκε στις συγκρούσεις με το Ιράν και στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα μπορέσει να συμβάλει σύντομα στον τερματισμό τους.

Οι ισχυρισμοί του για τους οκτώ πολέμους έχουν αμφισβητηθεί, καθώς ορισμένες από τις περιπτώσεις που επικαλείται δεν αφορούν πολέμους που έχουν πράγματι τερματιστεί.

Ο Τραμπ είχε προετοιμάσει το έδαφος για την αντίδρασή του ήδη από τις προηγούμενες ημέρες, όταν είχε δηλώσει ότι δεν γνώριζε ποια θα ήταν η επιλογή της Επιτροπής, αφήνοντας ωστόσο αιχμές ότι ενδεχομένως δεν θα βράβευε κάποιον όπως εκείνον.

Ποια είναι η Νάβι Πιλάι που κέρδισε το Νόμπελ

Το Νόμπελ Ειρήνης 2026 απονεμήθηκε στην 85χρονη Νάβι Πιλάι, πρώην Ύπατη Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, για τη μακρόχρονη προσφορά της στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου και στην απόδοση δικαιοσύνης για σοβαρά διεθνή εγκλήματα.

Η Πιλάι έχει υπηρετήσει σε διεθνή δικαστικά όργανα και είχε αναλάβει την προεδρία επιτροπής έρευνας των Ηνωμένων Εθνών για τα παλαιστινιακά εδάφη, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα. Η ισραηλινή κυβέρνηση απορρίπτει το συγκεκριμένο πόρισμα.

Η βράβευσή της έρχεται σε μια περίοδο έντονης αντιπαράθεσης της κυβέρνησης Τραμπ με διεθνείς δικαστικούς θεσμούς. Μάλιστα, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Νόμπελ, η Ουάσιγκτον επέβαλε νέες κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, στο οποίο η Πιλάι είχε υπηρετήσει ως δικαστής.