Ένα ιδιαίτερο αρχαιολογικό εύρημα έφερε στο φως η υποβρύχια έρευνα στο ανατολικό λιμάνι της Αλεξάνδρειας, στην Αίγυπτο. Πρόκειται για ένα αρχαίο δαχτυλίδι 2.000 ετών που απεικονίζει τον περίφημο Φάρο της Αλεξάνδρειας, ένα από τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου.

Η ανακάλυψη παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς ο Φάρος, που για αιώνες αποτελούσε σύμβολο της πόλης και σημαντικό σημείο αναφοράς για τη ναυσιπλοΐα στη Μεσόγειο, δεν σώζεται σήμερα. Η μορφή του είναι γνωστή κυρίως μέσα από ιστορικές περιγραφές και παραστάσεις σε αρχαία αντικείμενα και νομίσματα.

Ένα μικρό αντικείμενο με μεγάλη ιστορική σημασία

Το δαχτυλίδι εντοπίστηκε στο πλαίσιο των υποβρύχιων αρχαιολογικών ερευνών που πραγματοποιούνται στην περιοχή, όπου βρίσκονται βυθισμένα κατάλοιπα της αρχαίας Αλεξάνδρειας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παράσταση του μνημείου πάνω στο κόσμημα, καθώς μπορεί να προσφέρει πρόσθετα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι της αρχαιότητας αναπαριστούσαν τον Φάρο.

Η εικόνα παρουσιάζει ομοιότητες με απεικονίσεις του μνημείου σε νομίσματα της ρωμαϊκής περιόδου, ιδιαίτερα του 2ου αιώνα μ.Χ. Ωστόσο, η ακριβής χρονολόγηση του δαχτυλιδιού δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί οριστικά.

Ο Φάρος που έγινε ένα από τα Επτά Θαύματα

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας ανεγέρθηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. στο νησί Φάρος, κοντά στο λιμάνι της αιγυπτιακής πόλης, κατά την εποχή των Πτολεμαίων.

Το επιβλητικό οικοδόμημα συγκαταλεγόταν στα υψηλότερα του αρχαίου κόσμου και χρησίμευε ως οδηγός για τα πλοία που προσέγγιζαν το λιμάνι. Παράλληλα, αποτελούσε χαρακτηριστικό σύμβολο της οικονομικής και ναυτικής ισχύος της Αλεξάνδρειας.

Το μνημείο υπέστη σοβαρές καταστροφές από διαδοχικούς σεισμούς και τελικά κατέρρευσε. Τμήματα των αρχιτεκτονικών καταλοίπων της περιοχής βρίσκονται σήμερα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Οι υποβρύχιες έρευνες αποκαλύπτουν το παρελθόν της πόλης

Η ανακάλυψη του δαχτυλιδιού προστίθεται στα ευρήματα των ερευνών που πραγματοποιούνται εδώ και δεκαετίες στα νερά της Αλεξάνδρειας, με στόχο την καταγραφή και τη μελέτη της βυθισμένης αρχαιολογικής κληρονομιάς της.

Η συγκεκριμένη περιοχή έχει προσφέρει σημαντικά στοιχεία για την αρχιτεκτονική, την καθημερινή ζωή και τη μακραίωνη ιστορία της πόλης, η οποία υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά και πνευματικά κέντρα της αρχαιότητας.

Παρότι μικρό σε μέγεθος, το νέο εύρημα αποτελεί ακόμη μία μαρτυρία της ιδιαίτερης θέσης που κατείχε ο Φάρος στη συλλογική εικόνα της αρχαίας Αλεξάνδρειας