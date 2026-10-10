Την έναρξη εκτεταμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον των Χούθι στην Υεμένη γνωστοποίησε την Παρασκευή (9/10) ο συνασπισμός δυνάμεων υπό τη Σαουδική Αραβία, ο οποίος συμμετέχει στη σύγκρουση στη χώρα από το 2015.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, οι επιθέσεις έχουν στόχο «στοιχεία και δυνατότητες» του κινήματος Ανσαραλά, όπως είναι η επίσημη ονομασία των Χούθι, οι οποίοι διατηρούν στενούς δεσμούς με το Ιράν.

Παράλληλα, μέσο ενημέρωσης που πρόσκειται στους αντάρτες μετέδωσε ότι πραγματοποιήθηκαν πλήγματα σε περιοχές της βορειοδυτικής Υεμένης, ενώ ο σαουδαραβικής ηγεσίας συνασπισμός χαρακτήρισε τη στρατιωτική του δράση «επιχείρηση ευρείας κλίμακας».

Ο εκπρόσωπος της συμμαχίας, ο σαουδάραβας συνταγματάρχης Νούρι αλ Μάλκι, ανέφερε μέσω X ότι «διεξάγουμε επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας εναντίον στοιχείων και δυνατοτήτων» της Ανσαραλά και τόνισε πως καταστράφηκαν «136 στρατιωτικοί στόχοι σε περιοχές υπό τον έλεγχο της τρομοκρατικής παραστρατιωτικής οργάνωσης των Χούθι». Συμπλήρωσε πως στο στόχαστρο βρίσκεται ειδικά το «δίκτυο βαλλιστικών πυραύλων» του κινήματος.

Ταυτόχρονα, διαβεβαίωσε πως παρέχεται αεροπορική υποστήριξη στις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, βασικός υποστηρικτής της οποίας είναι το Ριάντ, 24 ώρες το 24ωρο.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα, που πρόσκειται στους αντάρτες, μετέδωσε πως βρίσκονταν σε εξέλιξη «σαουδαραβικές πυραυλικές επιθέσεις» στη Σαάντα, προπύργιό τους στη βορειοδυτική Υεμένη.

Νωρίτερα, έκανε λόγο για «σαουδαραβική επίθεση εναντίον του αεροδρομίου της Σανάα (σ.σ. χθες) το απόγευμα», η οποία «στοίχισε τη ζωή σε δυο ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους δύο στις τάξεις του προσωπικού του», επικαλούμενο αξιωματούχο της αρχής του αερολιμένα της υεμενίτικης πρωτεύουσας, την οποία έχει στα χέρια της η Ανσαραλά.

Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στους αντάρτες που πρόσκεινται στην Τεχεράνη και τις ένοπλες δυνάμεις του Ριάντ, που υποστηρίζουν τη διεθνώς αναγνωρισμένη υεμενίτικη κυβέρνηση, κλιμακώθηκαν τον Σεπτέμβριο, αφού η Ανσαραλά κατέλαβε τα δυτικά παράλια της χώρας στην Ερυθρά θάλασσα, εξαπολύοντας επίθεση-αστραπή.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, συνολικά έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγματα των ανταρτών εναντίον αεροδρομίων στη Σαουδική Αραβία.