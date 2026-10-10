Στην προσωρινή κράτηση δύο δημοσιογράφων προχώρησαν την Παρασκευή (9/10) οι αστυνομικές αρχές της Τουρκίας, στο πλαίσιο έρευνας για τη φερόμενη διασπορά ψευδών πληροφοριών γύρω από υπόθεση σκανδάλου που αφορά επενδυτικά ταμεία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα τουρκικών μέσων ενημέρωσης, ακόμη δύο δημοσιογράφοι που εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Οι τέσσερις δημοσιογράφοι προσήχθησαν χθες εξαιτίας δημοσιεύσεων που ήγειραν ερωτήματα για την εμπλοκή ανώτερων στελεχών του AKP, του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης.

Δικαστήριο διέταξε την προφυλάκιση, εν αναμονή της δίκης τους, του Μούσταφα Μπάλτζι, της αντιπολιτευόμενης εφημερίδας Sozcu, και του Σάμπαν Σεβίντς, του διαδικτυακού ενημερωτικού τηλεοπτικού σταθμού Bizim, επειδή δημοσιοποίησαν μέσω X φωτογραφία που άφηνε να εννοηθεί σχέση ανάμεσα στον εκπρόσωπο του AKP Εμέρ Τσελίκ κι έναν από τους βασικούς υπόπτους στην υπόθεση, ο οποίος συνδέεται με επενδυτικό ταμείο.

Ωστόσο, παράλληλα, επέτρεψε την απελευθέρωση υφ’ όρον άλλων δυο δημοσιογράφων, του Ισμαήλ Σάιμαζ και του Μουράτ Αγκιρέλ της Sozcu, σε βάρος των οποίων κατατέθηκε μήνυση και αγωγή από τον υπουργό Εμπορίου, εξαιτίας ρεπορτάζ που έθετε ερωτήματα για ενδεχόμενες ευθύνες του στο σκάνδαλο.

Στην τουρκική πολιτική σκακιέρα επικρατεί αναταραχή τις τελευταίες εβδομάδες εξαιτίας της υπόθεσης, στο πλαίσιο της οποίας η τουρκική επιτροπή ελέγχου κεφαλαιαγοράς (SPK) έθεσε υπό εκκαθάριση επτά εταιρείες που διαχειρίζονταν 131 επενδυτικά ταμεία.

Οι τοξικοί πόροι τους υπολογίζεται πως αγγίζουν τα 17 δισεκατομμύρια δολάρια από τον τουρκικό Τύπο, με περίπου 455.000 μικρούς αποταμιευτές να πλήττονται από το σκάνδαλο.

Η αντιπολίτευση και κάποια ΜΜΕ κατηγορούν προσωπικότητες στην εξουσία για παράνομο πλουτισμό. Ανώτερο στέλεχος του AKP ήδη αναγκάστηκε να παραιτηθεί.

Το κυριότερο κόμμα της αντιπολίτευσης, το Yeni Parti («Νέο Κόμμα»), κατηγόρησε ονομαστικά προχθές Πέμπτη δυο υπουργούς για κατάχρηση, εντείνοντας την πίεση στον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο υπουργός Εμπορίου Εμέρ Μπόλατ και η υπουργός Οικογένειας Μαχινούρ Έζντεμιρ Γκεκτάς απέρριψαν τις κατηγορίες.

«Είμαστε αντιμέτωποι με δίχτυ ψεμάτων, με εκστρατεία δυσφήμισης που επιτίθεται στην κυβέρνησή μας», εξεμάνη χθες ο γενικός γραμματέας του AKP, ο Έγιουπ Καντίρ Ινάν, μιλώντας στο τουρκικό ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

«Δεν θα επιτρέψουμε το κόμμα μας και η κυβέρνησή μας να γίνουν στόχος, είτε από το Γενί, ή από τους δημοσιογράφους που πληρώνει για να ενεργούν σαν φερέφωνά του», συνέχισε, διαμηνύοντας ότι ο Οζγκιούρ Εζέλ, ηγέτης της αντιπολιτευόμενης παράταξης, κι οι σύμμαχοί του θα «πληρώσουν» για «τα ψέματα και τις συκοφαντίες».

Η υπουργός Οικογένειας ανακοίνωσε μέσω X ότι θα καταθέσει μηνύσεις για ψευδείς κατηγορίες σε βάρος της.

Απείλησε επίσης τα μέσα ενημέρωσης που «διασπείρουν αυτές τις συκοφαντίες», επιχειρηματολογώντας ότι «η ελευθερία του Τύπου δεν (μπορεί να) χρησιμοποιείται σαν ασπίδα εκστρατείας δυσφήμισης».

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Sabah, ο υπουργός Δικαιοσύνης σημείωσε ότι 141 πρόσωπα και 73 νομικές οντότητες κατέγραψαν κέρδη-ρεκόρ στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τον Άκιν Γκιουρλέκ, εισαγγελείς πλέον αξιώνουν τα ποσά αυτά να κατατεθούν σε «λογαριασμό οικειοθελούς αποκατάστασης» και να αναδιανεμηθούν στα θύματα.

Σχέδιο νόμου που θα προβλέπει τη διαδικασία αποζημίωσης των πληγέντων αναμένεται να παρουσιαστεί προσεχώς από το κυβερνών κόμμα.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γκιουρλέκ ωστόσο ξεκαθάρισε ότι η επιστροφή των χρημάτων δεν συνεπάγεται απαραιτήτως πως τα πρόσωπα που αφορά η έρευνα δεν θα αντιμετωπίσουν διώξεις, ζήτημα που μοιάζει να έχει μετατραπεί σε έμμονη ιδέα μέσων ενημέρωσης και πολιτικών της αντιπολίτευσης.

Για την ίδια υπόθεση, ο υπουργός Εμπορίου Μπόλατ κατέθεσε μήνυση και αγωγή προχθές Πέμπτη εναντίον άλλων δυο δημοσιογράφων, της Sozcu και της εφημερίδας Cumhuriyet.

Κατηγορούνται επίσης για διασπορά παραπλανητικών πληροφοριών.