Έναν ασυνήθιστο συνεπιβάτη απέκτησε αστυνομικός στο Τέξας των ΗΠΑ, όταν κατά τη διάρκεια περιπολίας εντόπισε μια τραυματισμένη κουκουβάγια σε αυτοκινητόδρομο και αποφάσισε να τη βοηθήσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη (8/10), στον αυτοκινητόδρομο Interstate 10, κοντά στην πόλη Βαν Χορν. Ο αστυνομικός Ρέιμοντ Τόρες, της Υπηρεσίας Δημόσιας Ασφάλειας του Τέξας (DPS), παρατήρησε το πτηνό στην κεντρική διαχωριστική νησίδα και σταμάτησε για να ελέγξει την κατάστασή του.

Διαπιστώνοντας ότι ήταν ακόμη ζωντανό, ανέλαβε να το απομακρύνει από το επικίνδυνο σημείο και να το μεταφέρει σε ασφαλές περιβάλλον.

Being a Texas State Trooper can be a Hoot! 🦉 DPS’ mission to protect and serve doesn’t always involve people – sometimes our wildlife need a helping hand, too. Yesterday on patrol, Trooper Raymond Torres found an injured owl in the center median along I-10 near Van Horn. Trooper Torres looked after the owl until @TPWDnews arrived to transport him to the @elpasozoo, where he is receiving medical care. As a Trooper, you never know what each day will bring. Moments like this remind us why strong partnerships with other state agencies and the community are so important. #DPS — Texas DPS (@TxDPS) October 9, 2026

Η κουκουβάγια στο κάθισμα του συνοδηγού

Η τραυματισμένη κουκουβάγια βρέθηκε τελικά μέσα στο περιπολικό, με τις φωτογραφίες που δημοσιοποίησαν οι αρχές να την αποτυπώνουν στο μπροστινό κάθισμα του οχήματος.

Το πτηνό, με τα μεγάλα πορτοκαλί μάτια και το χαρακτηριστικό του βλέμμα, απέκτησε μάλιστα το παρατσούκλι «Big Tejano» από τους αστυνομικούς.

Παραμένει άγνωστο πώς τραυματίστηκε ή πόσο χρόνο είχε περάσει στην άκρη του αυτοκινητόδρομου προτού εντοπιστεί.

Μεταφέρθηκε σε ζωολογικό κήπο για περίθαλψη

Ο Ρέιμοντ Τόρες μετέφερε την κουκουβάγια στις εγκαταστάσεις της DPS στο Βαν Χορν, όπου κινητοποιήθηκαν στελέχη της Υπηρεσίας Πάρκων και Άγριας Ζωής του Τέξας.

Στη συνέχεια, το πτηνό οδηγήθηκε στον ζωολογικό κήπο του Ελ Πάσο, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη φροντίδα.

Το προσωπικό του ζωολογικού κήπου του χορήγησε υγρά, τροφή και νερό, ενώ προχώρησε σε ελέγχους για τυχόν εσωτερικούς τραυματισμούς.

Η κουκουβάγια φαίνεται να ανήκει στο είδος του μεγάλου κερασφόρου μπούφου, ενός ισχυρού αρπακτικού πτηνού που συναντάται σε πολλές περιοχές της Βόρειας Αμερικής.

Το μήνυμα των αρχών μετά την ασυνήθιστη διάσωση

Η Υπηρεσία Δημόσιας Ασφάλειας του Τέξας αναφέρθηκε στο περιστατικό μέσω των κοινωνικών δικτύων, επισημαίνοντας ότι η καθημερινότητα των αστυνομικών μπορεί να κρύβει απρόβλεπτες καταστάσεις.

«Δεν αφορούν όλες οι κλήσεις για βοήθεια ανθρώπους! Μερικές φορές και οι φτερωτοί μας φίλοι χρειάζονται ένα χέρι βοηθείας!», ανέφερε η υπηρεσία.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στις κρατικές υπηρεσίες και την τοπική κοινωνία για την προστασία της άγριας ζωής.