Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της ζωντανής μετάδοσης της εκτέλεσης του Νιντάλ Μαλίκ Χασάν, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία 13 ανθρώπων σε στρατιωτική βάση του Τέξας το 2009, παρά τις προηγούμενες ανακοινώσεις του Πενταγώνου ότι η διαδικασία θα μεταδοθεί μέσω διαδικτύου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας την Παρασκευή (9/10) σε δημοσιογράφους, ανέφερε αρχικά ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για τη δημοσιοποίηση της εκτέλεσης, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 3 Δεκεμβρίου και πρόκειται να πραγματοποιηθεί με εκτελεστικό απόσπασμα.

Q: Did you personally authorize or approve the livestreamed execution of Nidal Hasan? Trump: Did I approve? Absolutely, I did. https://t.co/Sc7imzTabI — Clash Report (@clashreport) October 9, 2026

«Θα λάβω μια απόφαση γι’ αυτό, αλλά θα εκτελεστεί», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Δεν με νοιάζει πραγματικά πώς θα πεθάνει, αρκεί να πεθάνει».

Q: Do you want the execution of the Fort Hood shooter to be livestreamed, and are you worried the video would be used as propaganda? Trump: We’re making a determination about that, but he will be killed by firing squad. https://t.co/4vq5SCgRBg — Clash Report (@clashreport) October 9, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπερασπίστηκε επίσης την επιβολή της θανατικής ποινής στη συγκεκριμένη υπόθεση. Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε εκ νέου εάν είχε εγκρίνει προσωπικά τη ζωντανή μετάδοση, απάντησε καταφατικά, δημιουργώντας ασάφεια ως προς το εάν η τελική απόφαση έχει ήδη ληφθεί.

Η εκτέλεση που ανακοίνωσε το Πεντάγωνο

Ο 55χρονος πρώην στρατιωτικός ψυχίατρος έχει καταδικαστεί για την επίθεση που πραγματοποίησε στις 5 Νοεμβρίου 2009 στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ, στο Τέξας. Τότε άνοιξε πυρ εναντίον στρατιωτικού προσωπικού, σκοτώνοντας 13 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 32.

Το 2013 στρατοδικείο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε τη θανατική ποινή. Κατά τη σύλληψή του είχε τραυματιστεί από αστυνομικά πυρά, με αποτέλεσμα να μείνει παράλυτος από τη μέση και κάτω.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού, ο Τραμπ ενέκρινε τη θανατική καταδίκη στις 2 Οκτωβρίου, ενώ τέσσερις ημέρες αργότερα ο προσωρινός υπουργός Στρατού Άνταμ Τελ όρισε ως ημερομηνία εκτέλεσης την 3η Δεκεμβρίου, στη στρατιωτική βάση όπου είχε σημειωθεί η επίθεση.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι η εκτέλεση θα είναι δημόσια, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τις συνέπειες τέτοιων εγκληματικών ενεργειών.

Στη συνέχεια, αξιωματούχοι του Πενταγώνου διευκρίνισαν ότι σχεδιαζόταν διαδικτυακή ζωντανή μετάδοση της διαδικασίας, προκαλώντας αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο εξωτερικό.

Αντιδράσεις ακόμη και από την κυβέρνηση Τραμπ

Η προοπτική να παρακολουθήσουν οι πολίτες σε πραγματικό χρόνο μια εκτέλεση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση, με τις αντιδράσεις να μην περιορίζονται στους πολιτικούς αντιπάλους του Αμερικανού προέδρου.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να παρακολουθήσει τη διαδικασία, ακόμη και αν τελικά μεταδοθεί ζωντανά. Παράλληλα, εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο το σχέδιο του Πενταγώνου θα υλοποιηθεί.

Επιφυλάξεις διατύπωσαν και Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές, ενώ η Διάσκεψη των Καθολικών Επισκόπων των ΗΠΑ χαρακτήρισε την προοπτική δημόσιας μετάδοσης της εκτέλεσης βάρβαρη.

Αντίθετες στο σχέδιο εμφανίστηκαν επίσης η Διεθνής Αμνηστία και τα Ηνωμένα Έθνη, εκφράζοντας ανησυχίες για τον δημόσιο χαρακτήρα της διαδικασίας και τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Τι ισχύει για την τηλεοπτική μετάδοση

Στη συζήτηση παρενέβη και ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC), Μπρένταν Καρ, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η υπηρεσία του θα αφήσει στο Πεντάγωνο τις αποφάσεις σχετικά με τη μετάδοση της εκτέλεσης.

Μιλώντας στο CNBC, σημείωσε ότι, σύμφωνα με όσα γνωρίζει, δεν προβλέπεται τηλεοπτική κάλυψη από τα παραδοσιακά δίκτυα.

Μέχρι στιγμής, τα μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα δεν έχουν ανακοινώσει ότι προτίθενται να μεταδώσουν τη διαδικασία.

Παράλληλα, νομικοί επισημαίνουν ότι ενδεχόμενη προσφυγή του καταδικασμένου στην ομοσπονδιακή Δικαιοσύνη θα μπορούσε να αναβάλει την εκτέλεση, ακόμη και για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η πρώτη στρατιωτική εκτέλεση στις ΗΠΑ μετά το 1961

Εφόσον πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση καταδικασμένου από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εδώ και 65 χρόνια.

Η τελευταία στρατιωτική εκτέλεση στις ΗΠΑ έγινε το 1961, όταν ο στρατιώτης Τζον Μπένετ απαγχονίστηκε, ενώ η τελευταία εκτέλεση με εκτελεστικό απόσπασμα στο πλαίσιο της στρατιωτικής δικαιοσύνης είχε πραγματοποιηθεί το 1945.

Η υπόθεση του Χασάν επαναφέρει έτσι στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη θανατική ποινή στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και για τα όρια της δημοσιοποίησης μιας κρατικής εκτέλεσης.