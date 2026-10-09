Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (9/10) στον βορειοανατολικό Λίβανο, σε περιοχή κοντά στα σύνορα με τη Συρία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Σε περιοχή που γενικά δεν έχει βιώσει τέτοιες επιδρομές αφότου κηρύχθηκε η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, «ισραηλινή επιδρομή κοντά στην κοινότητα Χόους ας Σάγεντ Αλί, στην περιφέρεια Χερμέλ, τραυμάτισε έξι ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων πέντε υπηκόων Συρίας, ανάμεσά τους δυο γυναικών, και υπηκόου Λιβάνου», διευκρίνισε το υπουργείο.

Το δημόσιο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι «στρατιωτικό drone του εχθρού στοχοποίησε όχημα» στην κοινότητα.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις από πλευράς τους ανέφεραν ότι έβαλαν στο στόχαστρο «σύρο τρομοκράτη», τον οποίο κατονόμασαν ως Γιούσουφ Αλί αλ Χάσουν, αναφέροντας πως «δρούσε υπό τη διεύθυνση του ιρανικού καθεστώτος και προετοίμαζε επιθέσεις εναντίον ισραηλινών πολιτών και στρατιωτικών» που βρίσκονται «στη νότια Συρία».

Πρόσθεσαν ότι «θα συνεχίσουν να δρουν για την εξάλειψη των άμεσων απειλών σε όλα τα μέτωπα».

Μετά την ανατροπή, τον Δεκέμβριο του 2024, του Μπασάρ αλ Άσαντ, ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε εκατοντάδες πλήγματα στη Συρία κι ανέπτυξε μονάδες σε υποτιθέμενη ουδέτερη ζώνη, υπό τον έλεγχο του ΟΗΕ, η οποία διαχώριζε τις ισραηλινές και τις συριακές ένοπλες δυνάμεις στο υψίπεδο του Γκολάν από το 1974.

Προχώρησε επίσης επανειλημμένα σε εισβολές βαθύτερα στο συριακό έδαφος, ενίοτε αιχμαλωτίζοντας κατοίκους, κι ορκίζεται ότι μονάδες του θα παραμείνουν στη νότια Συρία, όπου λέει πως έχει δημιουργήσει ζώνη «ασφαλείας».

Τη Δευτέρα, ανακοίνωσε ότι σκότωσε άνδρα που προσπαθούσε να επιτεθεί εναντίον στρατιωτικής θέσης σε τομέα που κατέχει στη νότια Συρία.

Ο Μπασάρ αλ Άσαντ ήταν σύμμαχος του Ιράν και του λιβανικού κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στην Τεχεράνη και κατηγορείται πως έσυρε τον Λίβανο στον ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή τον Μάρτιο, όταν εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για τον θάνατο του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ τις πρώτες ώρες της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου. Το εβραϊκό κράτος ανταπέδωσε εξαπολύοντας εκστρατεία αεροπορικών βομβαρδισμών ευρείας κλίμακας και χερσαία εισβολή, επιχειρήσεις στις οποίες έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 4.300 άνθρωποι, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα της κυβέρνησης του Λιβάνου.