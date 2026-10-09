Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας στο αεροδρόμιο της Σανάα, πρωτεύουσας της Υεμένης, σύμφωνα με όσα μετέδωσε την Παρασκευή (9/10) τηλεοπτικός σταθμός που συνδέεται με τους Χούθι.

Οι βομβαρδισμοί σημειώθηκαν μία ημέρα μετά την επίθεση των ανταρτών, οι οποίοι διατηρούν στενούς δεσμούς με το Ιράν, εναντίον του αεροδρομίου του Ριάντ, στη Σαουδική Αραβία, όπου σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι.

Οι Χούθι, γνωστοί και ως κίνημα Ανσαραλά, ελέγχουν την πρωτεύουσα της Υεμένης και σημαντικές περιοχές της χώρας.

Η «σαουδαραβική επίθεση εναντίον του αεροδρομίου της Σανάα (σ.σ. χθες) το απόγευμα στοίχισε τη ζωή σε δυο ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους δύο στις τάξεις του προσωπικού του», ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο αλ Μασίρα, επικαλούμενο αξιωματούχο της αρχής του αερολιμένα της υεμενίτικης πρωτεύουσας, την οποία έχει στα χέρια της η Ανσαραλά, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση με βασικό υποστηρικτή τη Σαουδική Αραβία.