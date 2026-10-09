Την Κέιτι Ζακαράια επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, αναθέτοντας ένα από τα σημαντικότερα επικοινωνιακά καθήκοντα της αμερικανικής κυβέρνησης σε μια στενή υποστηρίκτριά του, με παρουσία στα συντηρητικά μέσα ενημέρωσης και ενεργό συμμετοχή στο κίνημα MAGA.

Ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε την απόφασή του την Παρασκευή (9/10), μέσω ανάρτησης στο Truth Social, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στις ικανότητες της δικηγόρου και πολιτικής σχολιάστριας, η οποία αναλαμβάνει να διαδεχθεί την Καρολάιν Λέβιτ.

«Η στήριξή της υπήρξε πάντα υποδειγματική και ήταν πιστή και θαυμάσια σύμμαχος από την αρχή. Είναι επίσης υποστηρίκτρια και αφοσιωμένο μέλος του κινήματος MAGA (Make America Great Again)», ανέφερε ο Τραμπ, υπογραμμίζοντας τη μακροχρόνια πολιτική σχέση τους.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος επισήμανε ακόμη την εμπειρία της Ζακαράια στον τομέα της επικοινωνίας, καθώς και τη συμβολή της στις προεκλογικές του εκστρατείες, ιδιαίτερα σε πολιτείες που θεωρούνταν καθοριστικές για το εκλογικό αποτέλεσμα.

Ποια είναι η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου

Η Κέιτι Ζακαράια είναι δικηγόρος και πολιτική αναλύτρια, με συχνές εμφανίσεις στα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα Fox News και Newsmax.

Πριν από την επιλογή της για τη νέα θέση, εργαζόταν ως ανώτερη σύμβουλος επικοινωνίας στην Trump Media & Technology Group, την εταιρεία στην οποία ανήκει η πλατφόρμα Truth Social.

Στο επαγγελματικό της παρελθόν περιλαμβάνεται επίσης η θητεία της στο αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, όπου είχε αναλάβει καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου κατά την περίοδο της Κρίστι Νόεμ.

Η Ζακαράια έχει σπουδάσει Νομική στο Πανεπιστήμιο Πέπερνταϊν της Καλιφόρνιας, ενώ έχει συνεργαστεί και με τη συντηρητική οργάνωση Fix California, που ιδρύθηκε από τον Ρίτσαρντ Γκρένελ, στενό συνεργάτη του Τραμπ.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, ο πρόεδρος είχε προηγουμένως συζητήσει την υποψηφιότητά της με συνεργάτες του, μεταξύ των οποίων και η πρώην εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ.

Η αποχώρηση της Καρολάιν Λέβιτ

Η Ζακαράια διαδέχεται την Καρολάιν Λέβιτ, η οποία αποχώρησε από τη θέση της στα τέλη Αυγούστου, έπειτα από τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, προκειμένου να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της.

Η Λέβιτ είχε αναλάβει καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2025, σε ηλικία 27 ετών, και είχε γίνει η νεότερη εκπρόσωπος Τύπου στην ιστορία του Λευκού Οίκου.

Παρά την αποχώρησή της, διατηρεί δεσμούς με το περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου, ενώ έχει ανακοινωθεί ότι από τον Νοέμβριο θα συνεργάζεται με το Fox News ως τηλεοπτική σχολιάστρια.

Η νέα εκπρόσωπος αναλαμβάνει πλέον την καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων και την παρουσίαση των θέσεων της αμερικανικής κυβέρνησης, σε μια περίοδο έντονων πολιτικών και διεθνών εξελίξεων.