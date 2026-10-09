Σε άρση του συναγερμού για ενδεχόμενο τσουνάμι προχώρησαν οι αμερικανικές αρχές μετά τον ισχυρό σεισμό 7,6 Ρίχτερ που σημειώθηκε στον Παναμά, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις της Διώρυγας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διακοπεί η διέλευση των πλοίων.

Το αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι εξέδωσε νεότερη ενημέρωση, διευκρινίζοντας ότι δεν βρίσκεται πλέον σε ισχύ καμία προειδοποίηση ή οδηγία επιφυλακής και ότι δεν υφίσταται απειλή από θαλάσσια κύματα που θα μπορούσαν να πλήξουν τις ακτές.

Imágenes del hostal El Sitio, en Playa Venao. Según lugareños, hay personas atrapadas. https://t.co/k41l3EqvLN — La Prensa Panamá (@prensacom) October 9, 2026

Η ανακοίνωση ακολούθησε την αρχική εκτίμηση των αρμόδιων υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία υπήρχε πιθανότητα να δημιουργηθούν κύματα ύψους από ένα έως τρία μέτρα πάνω από το επίπεδο της παλίρροιας σε ορισμένες παράκτιες περιοχές του Παναμά.

Σε επιφυλακή οι αρχές – Έλεγχοι στη Διώρυγα του Παναμά

Η Αρχή της Διώρυγας του Παναμά γνωστοποίησε ότι ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, αναθέτοντας σε τεχνικά συνεργεία την επιθεώρηση των υποδομών της για πιθανές επιπτώσεις από τη σεισμική δόνηση.

Παρά τους ελέγχους, η λειτουργία της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού συνεχίζεται χωρίς προβλήματα, καθώς, σύμφωνα με τη διοίκησή της, τα πλοία εξακολουθούν να πραγματοποιούν κανονικά τις διελεύσεις τους.

Terremoto en Panamá, así fue en el centro comercial Town Center, confirmen si todos están bien. https://t.co/rSf55u0rnA — 𝐉𝐨𝐡𝐧𝐝𝐲. (@johndvch_) October 9, 2026

Η Αρχή της Διώρυγας υπογράμμισε ότι οι επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται παράλληλα με τις καθημερινές δραστηριότητες, χωρίς να απαιτηθεί αναστολή της ναυσιπλοΐας.

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων από την πλατφόρμα LSEG Workspace, περίπου 90 εμπορικά σκάφη βρίσκονταν στα δύο άκρα της Διώρυγας, είτε περιμένοντας τη σειρά τους για διέλευση είτε προετοιμαζόμενα να προσεγγίσουν εγκαταστάσεις ελλιμενισμού και μεταφόρτωσης.

Ανάμεσά τους περιλαμβάνονταν δεξαμενόπλοια, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και φορτηγά πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου.

🚨🔴 Se registra sismo de 7.6 de Magnitud al sureste de la costa de Panamá. Reportan daños en estructuras en varios puntos del país. https://t.co/DIAStJtCXz — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) October 9, 2026

Τις στιγμές αγωνίας που έζησαν οι κάτοικοι του Παναμά κατά τη διάρκεια του ισχυρού σεισμού των 7,7 Ρίχτερ μετέφερε ο Δημήτρης Κοσμάς, Έλληνας που διαμένει και εργάζεται στην πρωτεύουσα της χώρας.

Συγκλονίζει Έλληνας που ζει στον Παναμά

Μιλώντας στο MEGA, περιέγραψε την ένταση της σεισμικής δόνησης, την κινητοποίηση των πολιτών και την ανησυχία που επικρατεί εξαιτίας της συνεχιζόμενης μετασεισμικής δραστηριότητας.

«Η γη ακόμα κουνιέται, πρώτη φορά στη ζωή μου είδα να συμβαίνει κάτι τέτοιο», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας την πρωτόγνωρη εμπειρία που βίωσε.

Ο 41χρονος βρισκόταν στον χώρο εργασίας του, στον έκτο όροφο κτιρίου, όταν εκδηλώθηκε ο σεισμός, περίπου στη μία το μεσημέρι, τοπική ώρα. Όπως εξήγησε, οι εργαζόμενοι εγκατέλειψαν τις εγκαταστάσεις χρησιμοποιώντας τις σκάλες, ενώ αντίστοιχη κινητοποίηση υπήρξε και σε γειτονικά κτίρια.

«Είμαστε όλοι καλά, είμαι 41 ετών και πρώτη φορά είδα αυτό που είδα σήμερα. Την ώρα που όλοι ηταν δουλειά κατά τη μια τοπική ώρα αρχίζει ο σεισμός. Εγώ ήμουν στον έκτο όροφο ενός κτιρίου στο γραφείο μου. όλοι πηγαμε απο τις σκάλες να κατέβουμε. Όλος ο κόσμος ήρεμα βγήκε από τις πολυκατοικίες», δήλωσε.

Αναφορές για μεγάλες ζημιές κοντά στο επίκεντρο

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η περιοχή όπου εκδηλώθηκε η σεισμική δόνηση απέχει περίπου τρεις ώρες από την πρωτεύουσα. Παρότι η απόσταση είναι σημαντική, ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στην Πόλη του Παναμά.

«Το νιωσαμε πολύ δυνατά κι εδώ, αλλά υπάρχουν μεγάλες ζημιές λένε εκεί που έγινε ο σεισμός. Η πόλη λέγεται Ερέρα, στον χάρτη είναι στο κέντρο του Παναμά», σημείωσε, μεταφέροντας τις πληροφορίες που είχαν φτάσει μέχρι εκείνη τη στιγμή στους κατοίκους.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η κατάσταση παραμένει ρευστή, καθώς εξακολουθούν να καταγράφονται μετασεισμοί, ενώ δεν υπάρχει ακόμη ολοκληρωμένη εικόνα για τις συνέπειες της ισχυρής δόνησης.

«Δεν γνωρίζουμε για νεκρούς, ακόμα έχει μετασεισμούς, η γη κουνιέται ακόμα. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, αλλά γνωρίζω ότι κάποια ξενοδοχεία έχουν πάθει μεγάλη ζημιά, όμως δεν έχουμε ακόυσει κάτι για νεκρούς», ανέφερε.

Η αγωνία για την επιστροφή στα σπίτια

Αναφερόμενος στις πρώτες κινήσεις του μετά τον σεισμό, ο Δημήτρης Κοσμάς εξήγησε ότι προέτρεψε τους συναδέλφους του να απομακρυνθούν από το κτίριο χωρίς πανικό, ώστε η εκκένωση να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια.

Παρότι στη συνέχεια δόθηκε η δυνατότητα επιστροφής σε ορισμένα κτίρια, ο ίδιος προτίμησε να κατευθυνθεί προς την οικογένειά του, περιμένοντας νεότερες οδηγίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

«Μας έδωσαν την άδεια να επιστρέψουμε στα κτίρια, αλλά είμαι στον δρόμο για να συναντήσω την οικογένειά μου. Περιμένουμε τι θα μας πουν οι Αρχές για το αν μπορούμε ή όχι να μείνουμε στα σπίτια μας απόψε», τόνισε.

Η αβεβαιότητα για την ασφάλεια των κτιρίων, σε συνδυασμό με τους μετασεισμούς, εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους των περιοχών που επηρεάστηκαν από τη δόνηση

Προειδοποιήσεις σε εννέα χώρες μετά τον σεισμό

Η ισχυρή σεισμική δόνηση είχε προκαλέσει αρχικά ευρύτερη κινητοποίηση στις ακτές του Ειρηνικού, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν εκδώσει προειδοποιήσεις για πιθανό τσουνάμι σε παράκτιες περιοχές εννέα χωρών.

Εκτός από τον Παναμά, οι προειδοποιήσεις αφορούσαν την Κολομβία, την Κόστα Ρίκα, τον Ισημερινό, το Περού, τη Νικαράγουα, τη Γουατεμάλα, το Ελ Σαλβαδόρ και το Μεξικό.

🇵🇦 | AHORA — Reportan daños en la Gobernación de Coclé y la Catedral de Penonomé, Panamá, tras el fuerte sismo registrado este viernes. https://t.co/wuDqdCiLpC — Polymarket Español (@polymarketenesp) October 9, 2026

Η μεταγενέστερη αξιολόγηση των δεδομένων οδήγησε στην ανακοίνωση ότι δεν υφίσταται πλέον απειλή τσουνάμι, περιορίζοντας την αρχική ανησυχία για τις παράκτιες περιοχές.

Σεισμός 7,6 Ρίχτερ και ισχυροί μετασεισμοί

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας (USGS), ο σεισμός είχε μέγεθος 7,6 βαθμών, ενώ η αρχική εκτίμηση των 8 Ρίχτερ αναθεωρήθηκε προς τα κάτω.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 10 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της κοινότητας Πιταλόσα Αρίμπα, στην επαρχία Ερέρα, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Η δόνηση έγινε αισθητή στην πρωτεύουσα του Παναμά, όπου κάτοικοι εγκατέλειψαν κτίρια και συγκεντρώθηκαν σε ανοιχτούς χώρους. Ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός μέχρι το Σαν Χοσέ, την πρωτεύουσα της γειτονικής Κόστα Ρίκα.

Terremoto de Magnitud 6.9 sacude en Macaracas, Panamá. (Octubre 09, 2026). https://t.co/sMQrUBAnHF — Anonimo.sv (@AnonimoSV503) October 9, 2026

Ακολούθησαν ισχυροί μετασεισμοί, μεταξύ των οποίων δονήσεις μεγέθους 5,8 και 5,5 βαθμών, εντείνοντας την ανησυχία των κατοίκων.

Ζημιές σε κτίρια και προσωρινή αναστολή λειτουργίας του μετρό

Οι πρώτες καταγραφές κάνουν λόγο για υλικές ζημιές σε περιοχές του κεντρικού Παναμά, με προβλήματα σε κατοικίες, δημόσια κτίρια και ιστορικές κατασκευές.

Στην πόλη Πενονομέ καταγράφηκαν καταρρεύσεις τμημάτων κτιρίων, μεταξύ των οποίων ιστορικός πύργος και εξώστες κατοικιών. Ζημιές αναφέρθηκαν επίσης στις επαρχίες Ερέρα και Λος Σάντος.

#SismoEnPanama | Edificios en la Ciudad de Panamá fueron desalojados debido al sismo de 7.0 con epicentro en Tonosí. #PanamaEnDirecto @ARCA_Media https://t.co/WndafWAqSH — Panamá En Directo (@panamaendirecto) October 9, 2026

Οι αρχές προχώρησαν σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του μετρό για προληπτικούς ελέγχους, ενώ ανεστάλησαν τα μαθήματα σε σχολεία σε εθνικό επίπεδο.

Ο πρόεδρος της χώρας, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, κάλεσε τους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, έχουν καταγραφεί τραυματισμοί, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί θάνατος. Η αποτίμηση των ζημιών παραμένει σε εξέλιξη.