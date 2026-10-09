Στα χαρτιά, η συναλλαγή αφορούσε «ύφασμα κασμίρ για ράψιμο». Πίσω από το τιμολόγιο, όμως, οι Financial Times εντόπισαν μια προσπάθεια του A7, δικτύου ξεπλύματος χρήματος που στηρίζεται από το Κρεμλίνο, να κατασκευάσει εμπορικό άλλοθι για τη σχέση του με βρετανική εταιρεία πληρωμών.

Η εταιρεία είναι η Wooshpay, η οποία είναι εγγεγραμμένη στη βρετανική εποπτική αρχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, FCA. Σύμφωνα με τα έγγραφα μεγάλης διαρροής που εξέτασαν οι FT, το A7 την περιλάμβανε στους διαθέσιμους διαύλους για μεταφορές χρημάτων προς την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, σε γουάν και δολάρια.

Το πλαστό τιμολόγιο και η πληρωμή των 26.000 δολαρίων

Ένα από τα έγγραφα δείχνει, σύμφωνα με την εφημερίδα, ότι το A7 πλαστογράφησε τιμολόγιο το οποίο παρουσίαζε τη Wooshpay ως προμηθεύτρια υφασμάτων. Η ίδια η εταιρεία διαφημίζει υπηρεσίες πληρωμών και εργαλεία διαχείρισης συνδρομών, μεταξύ άλλων για επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης.

Σε εσωτερικό σημείωμα προς το προσωπικό του A7, η Wooshpay εμφανιζόταν ως επιχείρηση με «εκτεταμένη άδεια» και περιγραφόταν ως «μισθωμένο» ταμείο. Κατά την ερμηνεία των FT, η διατύπωση υποδήλωνε μια ανεξάρτητη εταιρεία που εξυπηρετούσε το δίκτυο παράλληλα με άλλες δραστηριότητες, σε αντίθεση με τις εταιρείες-βιτρίνες που ελέγχονταν απευθείας από αυτό.

Το σημείωμα όριζε ημερήσιο όριο πληρωμών 50.000 δολαρίων και απαιτούσε τελωνειακή δήλωση χωρίς κείμενο στα ρωσικά για την έγκριση των συναλλαγών.

Οι FT εντόπισαν μία πληρωμή μέσω αυτής της διαδρομής: 189.000 γουάν, περίπου 26.000 δολάρια. Ο αριθμός αναφοράς της συναλλαγής υποδείκνυε, σύμφωνα με την εφημερίδα, ότι η Wooshpay πραγματοποιούσε περαιτέρω πληρωμές για λογαριασμό του δικτύου και δεν ήταν απλώς ο τελικός παραλήπτης.

Βρετανική εγγραφή, έλεγχος από την Κίνα

Η Wooshpay είναι καταχωρισμένη ως εταιρεία με την επωνυμία Swooshtransfer και διαθέτει εγγραφή στην FCA ως μικρό ίδρυμα πληρωμών.

Όπως επισημαίνουν οι FT, το καθεστώς αυτό συνεπάγεται υποχρεώσεις ελέγχου: ταυτοποίηση πελατών και πραγματικών δικαιούχων, κατανόηση του σκοπού της επιχειρηματικής σχέσης και παρακολούθηση των συναλλαγών.

Παρότι η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Ηνωμένο Βασίλειο, ως τελικός ελέγχων εμφανίζεται Κινέζος υπήκοος που ζει στην Κίνα. Ένα άλλο μέλος της διοίκησης εμφανίζεται στο βρετανικό εταιρικό μητρώο Companies House ως κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου.

Κανένα από τα δύο πρόσωπα δεν απάντησε στα αιτήματα σχολιασμού της εφημερίδας ούτε στις τηλεφωνικές κλήσεις στον αριθμό της καταχώρισης στην FCA.

Μια μικρή κινεζική τράπεζα με μεγάλο αποτύπωμα στις συναλλαγές

Η πληρωμή των 189.000 γουάν κατευθύνθηκε σε λογαριασμό στη Zhejiang Chouzhou Commercial Bank, μια κινεζική τράπεζα που εμφανίζεται με δυσανάλογα μεγάλο όγκο συναλλαγών στα αρχεία του A7.

Σύμφωνα με την εταιρεία πληροφοριών τραπεζικών αντισυμβαλλομένων BankCheck, την οποία επικαλούνται οι FT, πρόκειται για την 98η μεγαλύτερη τράπεζα της Κίνας βάσει ισολογισμού. Στη διαρροή, ωστόσο, κατατάσσεται τέταρτη μεταξύ των κινεζικών τραπεζών ως προς τον όγκο πληρωμών του A7.

Πελάτες της έλαβαν περίπου 170 εκατ. δολάρια από τα τέλη του 2024 έως τον Αύγουστο του 2025. Συνολικά, 268 οντότητες που αναφέρονται στα αρχεία διατηρούσαν λογαριασμούς στην τράπεζα, από τους οποίους οι 120 ήταν λογαριασμοί μη κατοίκων.

Η Wooshpay ήταν μία από τέσσερις εταιρείες με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο που εμφανίζονταν στη διαρροή με λογαριασμούς στη συγκεκριμένη τράπεζα.

Μία ακόμη, η Albi International, είχε προταθεί σε πελάτη ως πιθανή εταιρεία-βιτρίνα για την πραγματοποίηση πληρωμών. Είναι καταχωρισμένη σε διεύθυνση υπηρεσίας ενοικίασης γραμματοκιβωτίων στο κεντρικό Λονδίνο και δήλωσε τζίρο άνω των 100 εκατ. λιρών το 2024–2025, με φορολογική επιβάρυνση 274.000 λιρών, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το δίκτυο που μπήκε στο στόχαστρο των ΗΠΑ

Βασική λειτουργία του A7, κατά τους FT, είναι να επιτρέπει σε Ρώσους εισαγωγείς να πραγματοποιούν πληρωμές στο εξωτερικό μετά τις χρηματοπιστωτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Μόσχα για την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία.

Προηγούμενη έρευνα της εφημερίδας είχε καταγράψει τη διακίνηση 6,9 δισ. δολαρίων μέσω συμβατικών τραπεζών, με εκατοντάδες εταιρείες-βιτρίνες και έναν εκτεταμένο μηχανισμό πλαστογράφησης εγγράφων.

Την 1η Οκτωβρίου, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις στο δίκτυο A7, χαρακτηρίζοντάς το σημαντική διεθνική εγκληματική οργάνωση. Η αμερικανική ανακοίνωση εντάσσει τη δράση του σε μηχανισμούς παράκαμψης κυρώσεων και παράνομων χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Για τα ευρήματα του συγκεκριμένου ρεπορτάζ, η FCA αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ οι Wooshpay, Zhejiang Chouzhou, Albi International και A7 δεν απάντησαν στα αιτήματα των FT.