Στα χέρια των γαλλικών αρχών βρίσκονται ξανά δύο πολύτιμοι πίνακες του Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ, οι οποίοι είχαν κλαπεί τον περασμένο μήνα από μουσείο στη νότια Γαλλία. Για την υπόθεση συνελήφθησαν έξι άτομα, ενώ η εξιχνίαση της κλοπής επαναφέρει στο προσκήνιο τα ερωτήματα για την ασφάλεια των πολιτιστικών ιδρυμάτων της χώρας.

Τον εντοπισμό των έργων και τις συλλήψεις ανακοίνωσε την Παρασκευή ο δήμαρχος της πόλης Καν-σιρ-Μερ, Μπριάν Μασόν, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την επιτυχία των ερευνητών που ανέλαβαν την υπόθεση.

Στην ανακοίνωσή του, ωστόσο, δεν διευκρινίζεται πού βρέθηκαν οι πίνακες ούτε ποια στοιχεία οδήγησαν τις αρχές στους υπόπτους. Παράλληλα, η τοπική εισαγγελία και η αστυνομία δεν είχαν απαντήσει άμεσα σε αιτήματα για περισσότερες πληροφορίες.

Ο δήμαρχος γνωστοποίησε ότι επρόκειτο να παραχωρηθεί συνέντευξη Τύπου αργότερα την Παρασκευή, προκειμένου να παρουσιαστούν περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη των ερευνών.

Η διάρρηξη που ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από τρία λεπτά

Οι δράστες είχαν βάλει στο στόχαστρο το Μουσείο Ρενουάρ, στην Κυανή Ακτή, επιλέγοντας ορισμένα από τα σημαντικότερα εκθέματά του.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, οι διαρρήκτες άνοιξαν πέρασμα στην περίφραξη του χώρου και στη συνέχεια εισήλθαν στο κτίριο από παράθυρο. Μέσα σε λιγότερο από τρία λεπτά κατάφεραν να αφαιρέσουν τέσσερις πίνακες του διάσημου Γάλλου ζωγράφου.

Κατά τη διαφυγή τους, όμως, εγκατέλειψαν δύο από τα έργα, παίρνοντας τελικά μαζί τους τα υπόλοιπα δύο.

Πρόκειται για τους πίνακες «Πορτρέτο της Μαντάμ Κολόνα Ρομάνο» (Portrait of Madame Colonna Romano) και «Νεαρή γυναίκα στο πηγάδι» (Young Woman at the Well), οι οποίοι εντοπίστηκαν πλέον από τις γαλλικές αρχές.

Μετά τη διάρρηξη είχε ξεκινήσει πανεθνική επιχείρηση αναζήτησης των δραστών, με στόχο τόσο τον εντοπισμό των έργων όσο και την ταυτοποίηση όσων συμμετείχαν στην κλοπή.

Στο επίκεντρο η ασφάλεια των γαλλικών μουσείων

Η υπόθεση αναζωπύρωσε τη συζήτηση γύρω από τα μέτρα προστασίας των πολιτιστικών θησαυρών στη Γαλλία, ιδιαίτερα μετά την εντυπωσιακή κλοπή κοσμημάτων του γαλλικού Στέμματος από το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, την προηγούμενη χρονιά.

Το γεγονός ότι οι δράστες κατάφεραν να εισβάλουν στο Μουσείο Ρενουάρ, να αφαιρέσουν πολύτιμους πίνακες και να απομακρυνθούν μέσα σε ελάχιστο χρόνο ενίσχυσε τις ανησυχίες για την επάρκεια των συστημάτων ασφαλείας.

Η συζήτηση αφορά όχι μόνο τα μεγάλα και διεθνώς αναγνωρισμένα μουσεία, αλλά και τα μικρότερα πολιτιστικά ιδρύματα, τα οποία φιλοξενούν έργα μεγάλης ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας, συχνά με πιο περιορισμένους οικονομικούς πόρους.

Οι δύο πίνακες ανήκουν στο Μουσείο Ορσέ – Η αξία τους φτάνει τα 10 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η διάρρηξη πραγματοποιήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου, ενώ η συνολική αξία των δύο έργων που αφαιρέθηκαν υπολογίζεται μεταξύ 8 και 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι πίνακες δεν ανήκουν στη μόνιμη συλλογή του μουσείου της Καν-σιρ-Μερ, αλλά στο Μουσείο Ορσέ του Παρισιού, από το οποίο είχαν παραχωρηθεί προσωρινά.

Οι δύο δράστες που φέρονται να εισέβαλαν στο μουσείο χρησιμοποίησαν ηλεκτρικό πριόνι για να αποσπάσουν τα έργα από τις βάσεις τους. Κατά τη διαφυγή τους εγκατέλειψαν στους κήπους τους πίνακες «Μαντάμ Πισόν» και «Ο Κοκό διαβάζει», ο δεύτερος από τους οποίους απεικονίζει τον μικρό γιο του ζωγράφου, Κλοντ.

Οι αστυνομικοί είχαν ειδοποιηθεί από τα συστήματα συναγερμού και έφτασαν στο σημείο, καταδιώκοντας τους διαρρήκτες.

Πού βρέθηκαν τα έργα και πώς έγιναν οι συλλήψεις

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El País, οι δύο πίνακες εντοπίστηκαν σε γκαράζ και βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Οι έξι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στις 7 Οκτωβρίου, σε αστυνομικές επιχειρήσεις στις περιοχές Ερό και Ζιρά της Γαλλίας. Μεταξύ των συλληφθέντων φέρονται να βρίσκονται και οι δύο άνθρωποι που συμμετείχαν άμεσα στη διάρρηξη.

Οι γαλλικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες της κλοπής και τον ρόλο κάθε εμπλεκομένου.

Η προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου ακυρώθηκε, προκειμένου να μην επηρεαστεί η εξέλιξη της δικαστικής έρευνας.

Το μουσείο που υπήρξε το τελευταίο σπίτι του Ρενουάρ

Το Μουσείο Ρενουάρ στεγάζεται στην τελευταία κατοικία του μεγάλου ιμπρεσιονιστή ζωγράφου, ο οποίος πέθανε το 1919 σε ηλικία 78 ετών.

Στους χώρους του φιλοξενούνται 12 πίνακές του, καθώς και γλυπτά, έπιπλα και φωτογραφικό υλικό που συνδέονται με τη ζωή και τη δημιουργική του πορεία.

Η ανάκτηση των έργων προκάλεσε ανακούφιση στην τοπική κοινωνία, καθώς οι δύο πίνακες αποτελούν σημαντικό κομμάτι της καλλιτεχνικής κληρονομιάς που συνδέεται με την πόλη.