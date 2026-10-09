Από τις τηλεοπτικές εμφανίσεις στο Fox News και το Newsmax, η Κέιτι Ζακαράια βρίσκεται ένα βήμα πριν από το βήμα ενημέρωσης των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε τη δικηγόρο και συντηρητική σχολιάστρια για τη θέση της εκπροσώπου Τύπου, μετά την αποχώρηση της Κάρολαϊν Λέβιτ.

«Της προτάθηκε η θέση», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Γνώριμη στο συντηρητικό κοινό και στον κύκλο του Τραμπ

Η Ζακαράια, από την Καλιφόρνια, είναι συχνή παρουσία στα πάνελ των Fox News και Newsmax, δύο δικτύων με ισχυρό συντηρητικό ακροατήριο. Πολιτικά βρίσκεται κοντά στο κίνημα MAGA, ενώ η επαγγελματική της διαδρομή τη συνδέει ήδη με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Συνδέεται επίσης με τη συντηρητική οργάνωση Fix California, που ίδρυσε ο Ρίτσαρντ Γκρενέλ, στενός συνεργάτης του Τραμπ.

Η σύντομη θητεία στο υπουργείο και τα χρόνια στην Κίνα

Η θέση δεν θα αποτελούσε την πρώτη της εμπειρία στην κυβερνητική επικοινωνία. Η Ζακαράια διετέλεσε εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο του 2026.

Έχει σπουδάσει Νομική και έζησε στην Κίνα από το 2011 έως το 2013, όπου εργάστηκε σε δικηγορικό γραφείο. Είναι παντρεμένη και μητέρα τεσσάρων παιδιών.

Από την τηλεοπτική υπεράσπιση στην επίσημη εκπροσώπηση

Η πρόταση για τη θέση έχει επιβεβαιωθεί από αξιωματούχο, ωστόσο, δεν είχε επιβεβαιωθεί εάν η Ζακαράια την έχει αποδεχθεί.

Εφόσον αναλάβει, θα περάσει από τον σχολιασμό της πολιτικής στην επίσημη παρουσίασή της: θα κληθεί να εξηγεί τις αποφάσεις του προέδρου και να απαντά στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, σε έναν από τους πιο εκτεθειμένους ρόλους της αμερικανικής κυβέρνησης.