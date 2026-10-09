Ένα προκλητικό χαμόγελο σχηματίστηκε στο πρόσωπο του 31χρονου Άνχελ Καράσκο, ο οποίος κατηγορείται ότι πέταξε τη σύντροφό του και την μόλις οκτώ μηνών κόρη τους από μπαλκόνι πολυκατοικίας 15 ορόφων στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης. Ο άνδρας εμφανίστηκε να χαμογελά καθώς οδηγούταν με χειροπέδες έξω από αστυνομικό τμήμα την Πέμπτη, προκαλώντας την οργή των συγκεντρωμένων, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

«Δειλέ! Δειλέ!», φώναζαν οι παρευρισκόμενοι, ενώ ένας από αυτούς του ευχήθηκε να πεθάνει στη φυλακή. Ο Καράσκο κατηγορείται για τον θάνατο της 23χρονης Νάταλι Ραμίρεζ, η οποία έπεσε από μπαλκόνι διαμερίσματος στη διεύθυνση 2550 Olinville Avenue, στο Μπρονξ, περίπου στις 3:40 τα ξημερώματα της Τρίτης. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, στην αγκαλιά της κρατούσε την οκτώ μηνών κόρη τους, Άνχελ Νοβάλτι Καράσκο-Ραμίρεζ, η οποία επέζησε από την πτώση, αλλά εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή της στο νοσοκομείο Jacobi.

Ο 31χρονος συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης από ομοσπονδιακούς αστυνομικούς των US Marshals και αστυνομικούς της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με πηγές των αρχών, είχε εμφανιστεί στο διαμέρισμα της Ραμίρεζ κρατώντας λουλούδια, με σκοπό να συμφιλιωθεί μαζί της, αφού προηγουμένως είχε συλληφθεί δύο φορές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της.

Police have arrested the man accused of a deadly balcony push that killed a 23-year-old mother. Full story: https://t.co/ZdscJe38kn https://t.co/EwxYf9609c — PIX11 News (@PIX11News) October 8, 2026

Όταν η προσπάθειά του φέρεται να απέτυχε, ο Καράσκο εξοργίστηκε και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έριξε τη σύντροφό του και το παιδί τους από το μπαλκόνι, προτού εγκαταλείψει το σημείο.

«Άκουσα κάποιον να φωνάζει “πήδα!”. Ήταν ανδρική φωνή», δήλωσε στη New York Post η γειτόνισσα Ρόμπιν Μεντζίες. «Έπειτα άκουσα έναν δυνατό κρότο και μια γυναίκα να φωνάζει “όχι, σε παρακαλώ, όχι!”. Ακούστηκε σαν να παρακαλούσε να μην πραγματοποιηθεί κάτι που ήταν αναπόφευκτο».

Ο Καράσκο είχε συλληφθεί δύο φορές τον Ιανουάριο, έπειτα από περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που αφορούσαν τη Ραμίρεζ. Σε μία από τις υποθέσεις, φέρεται να της είχε χαστουκίσει δύο φορές όταν εκείνη αντέδρασε επειδή συνομιλούσε με πρώην σύντροφό του. Τρεις ημέρες αργότερα, σύμφωνα με τις κατηγορίες, εισέβαλε στο διαμέρισμά της.

Είχε επίσης συλληφθεί στο παρελθόν για αποστολή απειλητικών μηνυμάτων σε άλλη πρώην σύντροφό του. Η Ραμίρεζ είχε αποφοιτήσει από το Bronx Leadership Academy High School και είχε φοιτήσει στο Baruch College. Εργαζόταν στην εταιρεία Lishawn Consulting στο Μανχάταν, όπου εκπρόσωπός της την περιέγραψε ως ανερχόμενο ταλέντο και ιδιαίτερα εργατική.

Ο Καράσκο αναμενόταν να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου στο Μπρονξ το βράδυ της Πέμπτης. Η υπόθεση έχει προκαλέσει οργή στην τοπική κοινωνία.

«Τον είδα να κατεβαίνει γελώντας και να κοιτάζει ψηλά», δήλωσε ο Μόουζες Ερνάντες, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο. «Είμαι αναστατωμένος, αλλά αυτή τη στιγμή χαίρομαι που τον συνέλαβαν».