Ένας νεαρός Βρετανός που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία μιας πρώην υπουργού και στη συνέχεια του ασκήθηκε δίωξη για αδίκημα σχετικό με τρομοκρατία με στόχο τον ηγέτη του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, υποκινήθηκε από ακροαριστερή νοοτροπία και εχθρότητα προς το κόμμα αυτό, ανέφεραν σήμερα οι εισαγγελικές αρχές.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Τζόσουα Κέρι, 28 ετών, αναζητούσε τις διευθύνσεις σπιτιών ή γραφείων δεκάδων πολιτικών και άλλων δημόσιων προσώπων από τον Μάιο του 2024 μέχρι και τη δολοφονία της Αν Γουίτικαμ, πρώην υπουργού των Συντηρητικών και προβεβλημένο στέλεχος του αντιμεταναστευτικού Reform.



Η Γουίτικαμ δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της, τον περασμένο Ιούλιο. Ο Κέρι κατηγορείται επίσης ότι τον Απρίλιο του 2025 επιχείρησε να μπει στο σπίτι του Φάρατζ, μιας από τις πλέον διχαστικές προσωπικότητες της βρετανικής πολιτικής σκηνής εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Συχνά του πιστώνεται ότι βοήθησε να επικρατήσει το «ναι» στο δημοψήφισμα για την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ, το 2016.



Στη σημερινή, προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία, ο εισαγγελέας Τζόναθαν Πόλνεϊ είπε ότι ο Κέρι είχε «ακροαριστερή νοοτροπία» και τασσόταν «κατά του συστήματος» καθώς και «ιδιαίτερη εχθρότητα» προς το Reform.



Οι εισαγγελείς είναι πιθανόν να προβάλουν το επιχείρημα ότι η δολοφονία της Γουίτικαμ είχε «κάποια τρομοκρατική σύνδεση» αν και προς το παρόν τη χαρακτηρίζουν «πολιτικά και ιδεολογικά υποκινούμενη», πρόσθεσε.



Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο Κέρι είχε συντάξει μια λίστα που περιείχε «τα ονόματα πολιτικών και εξεχουσών προσωπικοτήτων», όπως αυτά των Φάρατζ και Γουίτικαμ. Δεν ανέφερε άλλα ονόματα, όμως βρετανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο κατάλογος αυτός περιείχε περισσότερα από 100 ονόματα.



Ο Κέρι εμφανίστηκε στο δικαστήριο μέσω βιντεοσύνδεσης από τη φυλακή όπου κρατείται. Θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την επόμενη ακροαματική διαδικασία τον Ιανουάριο, ενόψει της δίκης του, τον προσεχή Ιούνιο.



Η επίθεση στην 78χρονη Γουίτικαμ σόκαρε τη Βρετανία και προκάλεσε ανησυχίες για την ασφάλεια των πολιτικών, δεδομένου ότι δύο εν ενεργεία βουλευτές έχουν δολοφονηθεί από το 2016.



Το Reform UK, που τάσσεται υπέρ της απέλασης όλων των παράτυπων μεταναστών από τη Βρετανία, μέχρι πρόσφατα ερχόταν πρώτο στις δημοσκοπήσεις. Τα ποσοστά του όμως υποχώρησαν, αφενός αφού ανέλαβε την πρωθυπουργία ο Άντι Μπέρναμ και αφετέρου λόγω των καταγγελιών για διαφθορά στη χρηματοδότησή του.



Ο ίδιος ο Φάρατζ βρέθηκε στο στόχαστρο για ένα «δώρο» όπως το είχε περιγράψει παλαιότερα, ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών, που έλαβε από έναν δισεκατομμυριούχο επενδυτή κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.