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Πολύ ισχυρός σεισμός στον Ειρηνικό, νότια του Παναμά, σημειώθηκε πριν από λίγοπ. Οι πρώτες αυτόματες αναφορές εμφανίζουν προκαταρκτικές εκτιμήσεις που μπορεί να αλλάξουν σημαντικά και παρουσιάζουν τον σεισμό έως 8 ρίχτερ.

Σύμφωνα με αναρτήσεις κατοίκων η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές όπως η Βεράγουας και η Κολόν. Ορισμένοι χρήστες των σόσιαλ μίντια περιέγραψαν το φαινόμενο ως ιδιαίτερα ισχυρό.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί από αξιόπιστη τοπική δημοσιογραφική πηγή το ακριβές μέγεθος του σεισμού, το επίκεντρο και το εστιακό βάθος. Δεν υπάρχουν επίσης επαρκώς διασταυρωμένες πληροφορίες για πιθανές ζημιές ή τραυματισμούς.

Τα νεότερα στοιχεία αναμένονται από το Ινστιτούτο Γεωεπιστημών του Πανεπιστημίου του Παναμά και τις αρμόδιες αρχές πολιτικής προστασίας.