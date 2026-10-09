Ο αντιπρόεδρος της αμερικανικής κυβέρνησης Τζέι Ντι Βανς ανακοίνωσε ότι δεν θα παρακολουθήσει την πρώτη εκτέλεση στρατιωτικού από εκτελεστικό απόσπασμα στις ΗΠΑ μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία μάλιστα μπορεί να μεταδοθεί στην τηλεόραση.

«Εάν μεταδοθεί ζωντανά, δεν θα την παρακολουθήσω», είπε σε δημοσιογράφους από το Οχάιο όπου πραγματοποιεί προεκλογική περιοδεία.

«Δεν γνωρίζω αν όντως θα συμβεί αυτό», δηλαδή η ζωντανή μετάδοση, σημείωσε ο Βανς αναφερόμενος στην απόφαση του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, η οποία επικρίνεται δριμύτατα από τους Δημοκρατικούς αλλά και από πολλούς Ρεπουμπλικάνους πολιτικούς.

Σημειώνεται ότι ο Πίτερ Χέγκσεθ ζήτησε να μεταδοθεί στην τηλεόραση η εκτέλεση του στρατιωτικού ψυχιάτρου Νιντάλ Μαλίκ Χασάν που σκότωσε 13 ανθρώπους στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ το 2009, κάτι που ενέκρινε ο Τραμπ. Ωστόσο, η απόφαση έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις ακόμη κι εντός του στρατού.

Ποιος είναι ο Νιντάλ Μαλίκ Χασάν

Ο Νιντάλ Μαλίκ Χασάν είναι Αμερικανός μουσουλμάνος παλαιστινιακής καταγωγής, ο οποίος στις 5 Νοεμβρίου 2009 άνοιξε πυρ στο ιατρικό κέντρο της στρατιωτικής βάσης Φορτ Χουντ, στο Τέξας. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό τον όρο της ανωνυμίας, η εκτέλεσή του «θα αναμεταδοθεί απευθείας».

Ο Χάσαν υπηρετούσε ως στρατιωτικός ψυχίατρος και επιτέθηκε σε στρατιώτες, προκειμένου να αποτρέψει τη συμμετοχή τους σε πολεμικές επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, τις οποίες θεωρούσε «παράνομες». Από τα πυρά του έχασαν τη ζωή τους 13 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 12 ήταν στρατιώτες, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν. Ο ίδιος χαρακτηρίστηκε «μοναχικός λύκος» της τζιχαντιστικής οργάνωσης Αλ-Κάιντα.

Κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών στη στρατιωτική βάση, ο Χάσαν τραυματίστηκε από σφαίρα. Έκτοτε έχει μείνει ανάπηρος και μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο. Το 2013 καταδικάστηκε σε θάνατο.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Πενταγώνου, η εκτέλεσή του θα είναι η πρώτη εκτέλεση στρατιωτικού από εκτελεστικό απόσπασμα στις ΗΠΑ μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η τελευταία αντίστοιχη περίπτωση ήταν εκείνη του Έντι Σλόβικ, ο οποίος εκτελέστηκε το 1945 με την κατηγορία της λιποταξίας.