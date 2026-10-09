Να καταλάβει αεροσκάφος της flydubai και να το οδηγήσει σε συντριβή στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ φέρεται να σχεδίαζε ο συγκυβερνήτης που επιτέθηκε στον κυβερνήτη κατά τη διάρκεια πτήσης από το Ντουμπάι προς το Ισραήλ, στις 30 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ο άνδρας από το Ομάν σχεδίαζε επίθεση αυτοκτονίας, ενώ οι επιβάτες κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.

Ο γενικός εισαγγελέας των ΗΑΕ ανέφερε ότι ο ύποπτος είχε εμπνευστεί από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε ότι ενήργησε μόνος του, ωστόσο οι αρχές εξακολουθούν να ερευνούν εάν είχε συνεργούς ή άλλες διασυνδέσεις.

Οι δύο προηγούμενες πτήσεις προς το Τελ Αβίβ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν οι εισαγγελικές αρχές, ο συγκυβερνήτης είχε πραγματοποιήσει δύο προηγούμενες πτήσεις με προορισμό το Τελ Αβίβ, τις οποίες φέρεται να χρησιμοποίησε για να μελετήσει τη διαδρομή και το αεροδρόμιο.

Η έρευνα εξετάζει το πώς προετοίμαζε την επίθεση, καθώς και το ενδεχόμενο να υπήρχε ευρύτερο δίκτυο πίσω από το σχέδιό του. Παρότι ο ίδιος φέρεται να δήλωσε ότι έδρασε χωρίς βοήθεια, η διερεύνηση των επαφών του δεν έχει ολοκληρωθεί.

Τι έδειξαν οι έλεγχοι πριν από την πρόσληψή του

Ο άνδρας πληρούσε τις προϋποθέσεις επαγγελματικής εμπειρίας και ασφαλείας που απαιτούνταν για την πρόσληψή του από τη flydubai. Οι έλεγχοι της εταιρείας εκείνη την περίοδο, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αρχών, δεν είχαν εντοπίσει ενδείξεις για τις φερόμενες εξτρεμιστικές απόψεις του ή για σχέδια τρομοκρατικής επίθεσης.

Ο γενικός εισαγγελέας ανέφερε ακόμη ότι οι πρώτες ενδείξεις για τη στροφή του προς τον εξτρεμισμό και την τρομοκρατία ανάγονται στο 2017. Οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν την υπόθεση, ενώ οι πληροφορίες για την πορεία του υπόπτου προέρχονται από τις ανακοινώσεις που μεταδόθηκαν από το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.