Στις δημοτικές εκλογές που διεξήχθησαν στο Περού συμμετείχε ένας πολιτικός που ονομάζεται Χίτλερ Μουσολίνι Σιμεών Φλόρες.

Ο υποψήφιος με το ασυνήθιστο όνομα ήταν υποψήφιος με το κεντροαριστερό κόμμα «Ahora Nación» στην πόλη Κεροπάλκα και συνολικά έλαβε ποσοστό 34%.

Ωστόσο, επικράτησε οριακά έναντι των άλλων δύο διεκδηκητών της δημαρχίας, καθώς βγήκε πρώτος με 42 ψήφους διαφορά.

Σύμφωνα με το Politico, δεν πρόκειται για τη μοναδική περίπτωση πολιτικού παρόμοιο όνομα.

Το 2018, πάλι στο Περού, ο Χίτλερ Γκεσκλίν Άλμπα Σάντσεζ νίκησε τον Λένιν Βλαντιμίρ Ροντρίγκες Βαλβέρδε στις δημοτικές εκλογές για την περιφέρεια του Γιούνγκαρ.

«Είμαι ο καλός Χίτλερ», είχσε δηλώσει η Άλμπα σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ακόμη, στη Ναμίμπια, ο Άντολφ Χίτλερ Ουνόνα κέρδισε πέρυσι την πέμπτη συνεχόμενη νίκη του στις τοπικές εκλογές, ενώ σχολιάζοντας το όνομα του, είχε πει: «Όταν ήμουν παιδί, το θεωρούσα απολύτως φυσιολογικό».