Η ανακοίνωση για την ενίσχυση των σχολείων με 3.000 αναπληρωτές καθηγητές αντιμετωπίζεται ως ένα πρώτο βήμα, αλλά δεν πείθει τους μαθητές στη Γαλλία να εγκαταλείψουν τις κινητοποιήσεις. Οι καταλήψεις σε λύκεια μειώνονται, όμως το επόμενο ραντεβού στους δρόμους έχει ήδη δοθεί για την Τρίτη 13 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Παιδείας, 141 από τα συνολικά 3.700 λύκεια παρέμεναν κλειστά το πρωί της Παρασκευής, έναντι 157 το μεσημέρι της Πέμπτης. Οι μαθητικές διαδηλώσεις, που ξεκίνησαν στις 17 Σεπτεμβρίου, έχουν στο επίκεντρο τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τις συνθήκες μάθησης και την ανάγκη ανακαίνισης των σχολικών κτιρίων.

Ζημιές τουλάχιστον 30 εκατ. ευρώ και 6.800 συλλήψεις

Οι κινητοποιήσεις έχουν συνοδευτεί από βίαια επεισόδια. Σύμφωνα με κυβερνητική πηγή, οι ζημιές που έχουν καταγραφεί στο περιθώριο διαδηλώσεων και αποκλεισμών ανέρχονται σε τουλάχιστον 30 εκατ. ευρώ.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρει ότι από την έναρξη των κινητοποιήσεων έχουν συλληφθεί περισσότεροι από 6.800 άνθρωποι, το 86% των οποίων είναι ανήλικοι, ενώ 21 έχουν φυλακιστεί.

Περίπου έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, η κυβέρνηση επιχειρεί να απαντήσει στην πίεση με εκπαιδευτικές ενισχύσεις και δεσμεύσεις. Για τους μαθητές που συνεχίζουν, όμως, το κριτήριο παραμένει τι θα αλλάξει μέσα στις τάξεις. Η κινητοποίηση της Τρίτης θα δείξει πόσο τους έχουν πείσει οι πρώτες ανακοινώσεις.

Από τα 800 κλειστά λύκεια στα 141

Η υποχώρηση των αποκλεισμών είναι αισθητή: σχεδόν 600 λύκεια ήταν κλειστά στην αρχή της εβδομάδας και 800 την προηγούμενη Παρασκευή. Πλέον, σύμφωνα με το υπουργείο, περισσότερο από το 96% λειτουργεί.

Οι μαθητές που παραμένουν στους αποκλεισμούς, ωστόσο, δίνουν διαφορετική έμφαση. «Οι ανακοινώσεις του υπουργού αποτελούν ένα πρώτο βήμα, όμως αυτό δεν επαρκεί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Αλίς, μαθήτρια της τελευταίας τάξης στο λύκειο Saint-Charles της Μασσαλίας.

Ενίσχυση με καθηγητές και υποσχέσεις για τον προϋπολογισμό

Ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ επισκέφθηκε λύκειο στο Κασάν, στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού, για να παρουσιάσει λεπτομέρειες της τοποθέτησης 3.000 αναπληρωτών στα σχολεία με τις πιο επείγουσες ανάγκες.

Ο υπουργός διαβεβαίωσε επίσης ότι θα ληφθούν υπόψη τα αιτήματα που συγκεντρώνονται στην πλατφόρμα διαβούλευσης, η οποία άνοιξε αυτή την εβδομάδα. Όπως είπε, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε τροποποιήσεις στο σχέδιο του προϋπολογισμού για να ανταποκριθεί σε ορισμένες από τις διεκδικήσεις.

🔴 "En 48h, nous sommes à 51 000 contributions sur la plateforme que nous avons ouverte. [Les lycéens] ont envie de dire des choses loin des bruits de mortiers." 🗣 Édouard Geffray, ministre de l’Éducation nationale. #canal16 https://t.co/xD6YMqehDw — franceinfo (@franceinfo) October 8, 2026

Νέα κινητοποίηση πριν από τις σχολικές διακοπές

Φοιτητικές και επαγγελματικές ενώσεις καλούν σε διαδηλώσεις και απεργία στις 13 Οκτωβρίου, λίγες ημέρες πριν από τις σχολικές διακοπές, που διαρκούν από το Σάββατο 17 Οκτωβρίου έως την Κυριακή 1 Νοεμβρίου.

Παρότι η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις της Πέμπτης ήταν χαμηλότερη από εκείνη της Τρίτης, το υπουργείο Εσωτερικών κατέγραψε 71.500 διαδηλωτές σε όλη τη χώρα, από τους οποίους 24.500 στο Παρίσι.

Violent Scenes Reported During Student Unrest in France Footage from France shows confrontations and property damage amid ongoing student protests. Claims about the nationality or migrant background of those involved have not been independently established. #Europost #France #StudentProtests #Unrest #PublicSafety #EuropeNews #BreakingNews #WorldNews — EuroPost Agency (@EuroPostAgency) October 2, 2026

Οι αποκλεισμοί επεκτείνονται και σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μετά την ENS της οδού Ουλμ και την ENS του Σακλέ, η École nationale des chartes, στο κέντρο του Παρισιού, αποκλείστηκε την Παρασκευή για πρώτη φορά. Δημοσιογράφος του AFP είδε περίπου δέκα φοιτητές και σπουδαστές δημόσιας διοίκησης να έχουν συγκεντρώσει σωρούς απορριμμάτων στην είσοδο.