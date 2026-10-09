Η κοκαΐνη που εντοπίστηκε σε έναν 44χρονο στο Πικέρμι και η κάνναβη στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου ενός 29χρονου στο Μενίδι είχαν, σύμφωνα με την Αστυνομία, κοινό προμηθευτή. Η έρευνα οδήγησε σε έναν 23χρονο, στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν περισσότερα από 32 κιλά κοκαΐνης και σχεδόν 300 κιλά κάνναβης.

Οι συντονισμένες, ταυτόχρονες επιχειρήσεις της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου σε περιοχές της Αττικής. Ο συνολικός απολογισμός ήταν τρεις συλλήψεις, η κατάσχεση 35,4 κιλών κοκαΐνης και περίπου 312 κιλών κάνναβης, ενώ ακόμη ένα άτομο αναζητείται.

Οι συλληφθέντες είναι δύο άνδρες αλβανικής υπηκοότητας, ηλικίας 44 και 23 ετών, και ένας 29χρονος Έλληνας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, αγορά, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και βία κατά υπαλλήλων.

Οι δύο επιχειρήσεις που συνδέθηκαν με τον 23χρονο

Πριν από τις συλλήψεις είχαν προηγηθεί αξιοποίηση πληροφοριών, αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ των εμπλεκομένων.

Στο Πικέρμι, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 44χρονο να κατέχει, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., με σκοπό τη διακίνηση 3 κιλά και 215 γραμμάρια κοκαΐνης.

Την ίδια ώρα, στο Μενίδι, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ, εντοπίστηκε ο 29χρονος. Στον χώρο αποσκευών αυτοκινήτου βρέθηκαν:

10 κιλά και 800 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας , γνωστής ως SKUNK.

, γνωστής ως SKUNK. 3 κιλά και 900 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε, κατά την Αστυνομία, ότι τις ποσότητες αυτές είχε προηγουμένως προμηθεύσει στους δύο ο 23χρονος, ο οποίος φέρεται να ενεργούσε και για λογαριασμό ακόμη ενός προσώπου που αναζητείται.

Το σπίτι με τις μεγάλες ποσότητες και η αντίσταση στον έλεγχο

Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του 23χρονου, όπου εντοπίστηκε το μεγαλύτερο μέρος των ναρκωτικών της υπόθεσης. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

32 κιλά και 65 γραμμάρια κοκαΐνης .

. 245 κιλά και 700 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK) .

. 51 κιλά και 600 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, σε μορφή «σοκολάτας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατά τον έλεγχο ο 23χρονος προέβαλε σθεναρή αντίσταση, απωθώντας τους αστυνομικούς.

Έρευνες πραγματοποιήθηκαν και στις κατοικίες των άλλων δύο συλληφθέντων, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων. Εκεί βρέθηκαν επιπλέον ποσότητες ναρκωτικών.

Ο πλήρης απολογισμός των κατασχέσεων

Συνολικά, στο πλαίσιο της επιχείρησης, κατασχέθηκαν:

35 κιλά και 400 γραμμάρια κοκαΐνης .

. 256 κιλά και 503,3 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης .

. 55 κιλά και 500,9 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης , σε μορφή «σοκολάτας».

, σε μορφή «σοκολάτας». 170 ευρώ .

. Ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο .

. Επτά κινητά τηλέφωνα .

. Τρεις κάρτες μνήμης .

. Γάντια .

. Πλήθος νάιλον συσκευασιών .

. Τέσσερα κλειδιά.

Το παρελθόν του 44χρονου και το πρόσωπο που αναζητείται

Η Αστυνομία επισημαίνει ότι ο 44χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων, για ανθρωποκτονία, ληστεία, κλοπές, πλαστογραφία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα και τα ναρκωτικά.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Οι αναζητήσεις συνεχίζονται για το τέταρτο πρόσωπο, για λογαριασμό του οποίου φέρεται να ενεργούσε και ο 23χρονος, αφήνοντας ανοιχτό το σκέλος της έρευνας για τον ρόλο του στην υπόθεση.